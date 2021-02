Warren Buffett a révélé un jour quel président, la princesse Diana, considérait l’homme le plus sexy du monde

Lorsque Warren Buffett a parlé avec la princesse Diana pour la deuxième et dernière fois – juste avant sa mort en 1997 – le sujet de conversation de la nuit est devenu un secret qu’il a gardé pendant des années. Parce que, selon une interview CNBC 2012 qui a fait le tour en ligne, Diana avait révélé son choix pour «l’homme le plus sexy du monde».

Le gars n’était autre que l’ancien président Bill Clinton.

La rencontre a eu lieu lors d’une soirée organisée par le regretté éditeur du Washington Post Kay Graham. Buffett a été assigné à s’asseoir en face de la table de Diana – malgré une première rencontre embarrassante lors d’une autre des affaires de Graham.

« J’étais dans une pièce seule une fois avec la princesse Di lors d’une fête », a déclaré le PDG de Berkshire Hathaway à Becky Quick de Squawk Box à propos de sa première rencontre avec feu Diana. «D’une manière ou d’une autre, nous nous sommes retrouvés dans cette bibliothèque et je – en 15 minutes, je ne pense pas que je pourrais le supporter. J’avais du mal à me souvenir de mon nom, je ne pouvais pas – je ne pouvais penser à rien à dire, et c’était un désastre total. «

Néanmoins, lors de leur deuxième rencontre, Diana a dû être assez friande de Buffett pour divulguer son opinion sur Clinton, qu’elle avait rencontrée à la Maison Blanche plus tôt dans la journée.

« Je ne lui ai pas demandé qui était le gars le moins sexy du monde vivant », a plaisanté Buffett. « J’avais peur de faire jouer mon jeu là-dedans. »

Buffett a ajouté que les autres à la table avaient « essayé de garder leurs visages stables pendant qu’elle faisait cette proclamation. »

Diana et le prince Charles se sont mariés en 1981 et se sont séparés en 1992, avant de divorcer en 1996. Juste un an après que leur divorce ait été finalisé, Diana est décédée des suites de ses blessures dans un accident de voiture à Paris.

À la suite de l’accident de voiture mortel, Clinton s’est prononcé en faveur du travail de Diana en faveur des enfants, des personnes atteintes du sida et de l’éradication du monde des mines terrestres. Il a également encouragé le public à soutenir ses enfants, William et Harry.

«Nous l’aimions beaucoup», a-t-il déclaré dans un discours alors qu’il était en vacances à Martha’s Vinyard après avoir appris la mort de Diana. «Pour moi, je serai toujours heureux d’avoir connu la princesse, et je pense toujours à elle en termes très forts et positifs, tout comme Hillary.

Diana sera représentée par Kristen Stewart dans le prochain biopic « Spencer », intitulé d’après le prénom de la princesse.