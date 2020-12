WarnerMedia perd 1,2 milliard de dollars au box-office en publiant des films sur HBO Max

Hollywood est toujours sous le choc de la grande annonce de WarnerMedia la semaine dernière, tous les films 2021 du studio se dirigeant vers HBO Max le jour même de leur sortie en salles. Il y a beaucoup à déballer avec cette décision sans précédent, mais les ramifications financières sont d’une importance particulière. Exemple concret, un nouveau rapport suggère que le studio quitte au moins 1,2 milliard de dollars au box-office derrière en adoptant la stratégie de sortie hybride.

Un nouveau rapport a approfondi la situation, qui a commencé lorsque Wonder Woman 1984 a été révélé comme le premier titre qui arriverait à la fois dans les salles et sur HBO Max le même jour. Mais c’était bien plus qu’un événement ponctuel. WarnerMedia a rapidement révélé que 17 films attendus au calendrier pour 2021, y compris Dune, La brigade suicide, La matrice 4 et bien d’autres, recevront une version similaire. Plusieurs de ces titres, dans les bonnes conditions, auraient facilement pu remporter à eux seuls 1 milliard de dollars au box-office.

En conséquence, on s’attend à ce que des millions et des millions soient sacrifiés à long terme. Certes, les salles de cinéma ne se portent pas bien pour le moment et l’incertitude plane toujours dans les mois à venir. Mais avec les vaccins en route, les perspectives pour le second semestre 2021 sont bien meilleures, selon de nombreux analystes. En tant que tel, MoffettNathanson s’attend à 1,2 milliard de dollars de pertes au box-office. Bien que le rapport note que les studios rivaux s’attendent à ce que ce nombre soit plus élevé. John Fithian, président de l’Association nationale des propriétaires de théâtre, avait ceci à dire.

« La plupart des gens pensent que l’exposition se portera très bien dans la seconde moitié de 2021. Peut-être qu’ils ne feront pas des chiffres records, mais ils reviendront probablement à des opérations commerciales rentables. »

Il est important de noter que ces films seront toujours sortis en salles en dehors des États-Unis. Mais un problème majeur est le piratage. Avec la sortie de HBO Max, il ouvre la porte à des copies piratées d’excellente qualité pour faire le tour du monde. Cela pourrait sans aucun doute avoir un impact sur les recettes à l’étranger. Le PDG d’IMAX, Rich Gelfond, avait ceci à dire.

« Warners a essayé de proposer un plan pour rendre le contenu disponible pour la pandémie, mais la façon dont ils ont conçu le plan n’est pas optimale car ils ont déclaré que la pandémie ne se terminerait pas avant la fin de l’année prochaine. »

Dans les coulisses, on dit que les talents de la liste A sont contrariés par l’argent qu’ils perdent. La plupart des contrats de talent garantissent un pourcentage de profit sur le back-end basé sur le box-office. La sortie de HBO Max va considérablement entraver ces revenus. Le studio n’a pas renégocié ces accords avant l’annonce. Des cinéastes tels que Christopher Nolan, Denis Villeneuve et Judd Apatow se sont fermement prononcés contre la décision de WarnerMedia. C’est une décision qui, en fin de compte, pourrait s’avérer coûteuse à plus d’un titre. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

Sujets: HBO Max, Streaming, Salles de cinéma