Dans un communiqué de presse, WarnerMedia Kids & Family a annoncé ses prochains panels virtuels pour 2021 à San Diego [email protected], Vendredi 23 juillet et samedi 24 juillet. Assistez à des discussions avec des créateurs, des artistes et des voix off alors qu’ils se penchent sur ce qu’il faut pour créer des séries, des émissions spéciales et des classiques de dessins animés préférés des fans.

Warner et Cartoon Network présenteront en avant-première du contenu exclusif et des aperçus du prochain spécial HBO Max Original, Temps d’aventure : Terres lointaines – Ville des sorciers, et la très attendue série HBO Max Original, Gelée!, ainsi qu’un aperçu de l’acclamé de HBO Max Dessins Animés Looney Tunes et la série à succès de Cartoon Network, Craig du ruisseau.

Consultez la liste complète des panneaux virtuels à venir à San Diego [email protected] au dessous de:

vendredi 23 juillet

12h00 – HBO Max et Cartoon Network Studios : Temps de l’aventure : terres lointaines

Quelle heure est-il? Il est temps pour plus d’aventure au pays d’Ooo et au-delà avec Temps de l’aventure : terres lointaines, basé sur la série Cartoon Network primée aux Emmy et Peabody Temps de l’aventure du créateur Pendleton Ward et du producteur exécutif Adam Muto. Rejoindre le modérateur Bex Taylor-Klaus (Blaine) alors qu’ils plongent profondément dans la récente spéciale, Encore ensemble, et prévisualisez le prochain Ville des sorciers de même que Adam Muto (Producteur exécutif), John DiMaggio (Jacques), Mace Montgomery Miskel (Pep), et Toks Olagundoye (Dr Calédonius). Découvrez quelques secrets, écoutez des histoires en coulisses et restez jusqu’à la fin pour un aperçu spécial du prochain Temps d’aventure : Terres lointaines – Ville des sorciers. Ça va être James Baxter bon !

samedi 24 juillet

10h00 – Animation HBO Max & Warner Bros. : Dessins Animés Looney Tunes

Il y a plus de gens ! Dessins Animés Looney Tunes continue de captiver une nouvelle génération de fans avec plus de 400 minutes de chaos Looney et bien plus à venir. Modéré par un membre de la distribution vocale Eric Bauza (Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Marvin le Martien), rejoignez Pete Browngardt (Producteur exécutif), Aaron Spurgeon (Directeur artistique), Alex Kirwan (Chef de production), Caroline Directrice (Artiste du storyboard), et Keika Yamaguchi (Directeur artistique adjoint) pour une table ronde afin de découvrir la prochaine étape pour Bugs, Daffy et le reste de vos morceaux préférés ! Dessins Animés Looney Tunes est produit par Warner Bros. Animation. Diffusez des épisodes maintenant sur HBO Max.

13h00 – HBO Max & Warner Bros. Animation : Gelée !

Ils sont de retour! Yogi Bear, Huckleberry Hound, Jabberjaw, Top Cat et tous vos personnages préférés de Hanna-Barbera jouent dans la toute nouvelle série animée, Gelée ! Rejoignez showrunner et producteur exécutif CH Greenblatt, Ian Wasseluk (Directeur Superviseur), Jeff Bergman (Ours Yogi), Grace Helbig (Cindy Bear) et Nicolas Thurman (Jabberjaw) lors d’une visite en avant-première de cette charmante ville où ces personnages bien-aimés vivent, travaillent et jouent ensemble. Gelée ! est produit par Warner Bros. Animation et sera diffusé le 29 juillet sur HBO Max.

14h00 – Studios Cartoon Network : Craig du ruisseau

Retrouvez-nous à The Stump et préparez-vous à planifier de nouvelles aventures avec Craig du ruisseau! Philippe Salomon, voix de Craig, animera ce panel amusant présentant des histoires en coulisses et un aperçu de la quatrième saison à venir de la série nominée aux GLAAD, Emmy et NAACP Image Award. Rejoindre Philip sont Ben Levin (Co-créateur), Ashleigh Hairston (Écrivain), Dashawn Mahone (Directeur Superviseur), Najja Porter (Directeur Superviseur) et Jeff Trammel (Éditeur d’histoire). Avec autant d’endroits à explorer, c’est un panneau que vous ne voudrez pas manquer !

Chacun des panneaux WarnerMedia Kids & Family sera disponible sur https://comic-con.org, ainsi que sur la chaîne YouTube SDCC sur https://www.youtube.com/user/ComicCon.