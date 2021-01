WarnerMedia explique pourquoi le flash a coupé Ray Fisher alors qu’il défendait le président de DC

WarnerMedia se range du côté du président de DC, Walter Hamada, après que Ray Fisher ait mis Warner Bros.en explosion pour son licenciement de Le flash film. Fisher fait rage contre Warner Bros., Joss Whedon, Geoff Johns et Hamada depuis l’été dernier, affirmant qu’ils ont créé un environnement de travail toxique pendant le Ligue de justice reshoots. Le studio a mis en place une enquête approfondie sur les réclamations de Fisher, qui a été menée par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats extérieur, ce qui n’a conduit qu’à plus de drames, car le studio a affirmé que Fisher n’était pas coopératif.

Ray Fisher avait précédemment annoncé qu’il ne travaillerait plus jamais pour le président de DC, Walter Hamada, ce qui a amené de nombreux fans à s’interroger sur son rôle de Cyborg dans Le flash film. En fin de compte, le studio aurait appelé son bluff et l’a renvoyé du film, ce que l’acteur a révélé dans un long article sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine. WarnerMedia avait ceci à dire en réponse.

« L’été dernier, M. Fisher s’est vu offrir l’opportunité de reprendre son rôle de Cyborg dans Le flash. Compte tenu de sa déclaration selon laquelle il ne participera à aucun film associé à M. Hamada, notre production avance maintenant. Warner Bros. reste en affaires avec Geoff Johns qui continue de produire Stargirl, Batwoman, Patrouille du destin, Superman et Lois, et Titans pour le studio, entre autres projets. «

Ann Sarnoff, présidente et chef de la direction, WarnerMedia Studios and Networks Group déclare: « Je crois en Walter Hamada et qu’il n’a pas empêché ou interféré dans l’enquête. » Le studio soutient fermement leurs décisions et part Ray Fisher dans la poussière. Sarnoff a poursuivi en disant: « De plus, j’ai pleinement confiance dans le processus et les conclusions de l’enquête. Walter est un leader très respecté, connu par ses collègues, ses pairs et moi comme un homme de grand caractère et intègre. » Au moment d’écrire ces lignes, Fisher n’a pas répondu aux nouvelles déclarations de Warner Bros.

Pour l’instant, Warner Bros.et DC attendent avec impatience l’avenir. « Comme je l’ai dit dans l’annonce récente de l’extension de contrat de Walter, je suis ravi de savoir où il emmène DC Films et j’ai hâte de travailler avec lui et le reste de l’équipe pour construire le DC Multiverse », a conclu Ann Sarnoff. Alors que Ray Fisher a déclaré qu’il ne travaillerait plus jamais pour Walter Hamada, il a contesté le fait d’être détaché de Le flash. L’ancien acteur de Cyborg a déclaré qu’il était « fortement en désaccord avec leur décision », mais a déclaré que ce n’était « pas surprenant ».

Les fans de DC pourront avoir un dernier regard sur Ray Fisher dans Zack Snyder’s Ligue de justice, qui sera diffusé exclusivement sur HBO Max en mars. Aucune date de sortie ferme n’a été annoncée, mais Snyder a précédemment annoncé que le blitz promotionnel commencerait après que Warner Bros.en ait terminé avec le Wonder Woman 1984 campagne de presse. Deadline a été l’un des premiers médias à publier la déclaration de WarnerMedia sur les accusations de Ray Fisher. Vous pouvez consulter le tweet original de Fisher ci-dessous.

Sujets: Flashpoint, Flash