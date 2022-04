Warner travaillerait sur un nouveau film de Superman

Bandes dessinées DC

Le PDG de Warner a glissé la possibilité qu’ils travaillent sur un nouveau projet dirigé par le héros le plus important de DC : Superman !

©IMDBSuperman

Henry Cavill personnifié Superman en quatre manches Univers étendu DC y compris Homme d’acier, Batman contre Superman et versions de Ligue des Justiciers réalisé un par Joss Whedon et un autre par Zack Snyder. L’acteur a fait un excellent travail en donnant vie à un personnage qui ne trouve pas tout à fait sa place dans le monde lors du premier film, se sacrifie dans le second et, dans le meilleur style de Jésus, est ressuscité dans le dernier épisode dans lequel il a joué.

Depuis lors, de nombreuses rumeurs ont circulé sur la possibilité que Cavill ne donne pas vie au Dernier fils de Kryptonle tout encouragé par des faits concrets comme le faux cameo du personnage dans Shazam, où seul le corps du personnage apparaît, et on ne voit jamais son visage. Voici la participation du Ligue des Justiciers dans pacificateuroù l’on a pu voir Jason Momoa Oui Ezra Millerse présenter, mais Gal Gadot et Cavill sont juste « ombres dans la nuit ».

Superman revient-il dans le DCEU ?

Steven Weintraubresponsable de Collisionneura révélé qu’il y a des progrès autour du retour de Superman dans un film, dans les mots de Toby Emmerich dans la CinémaCon: « Si vous me connaissez, vous savez à quel point j’aime Superman. Quand j’ai vu le président de la Warner, Toby Emmerich, je l’ai approché et lui ai posé des questions sur le prochain film du héros. Je ne dirai pas ce qu’il m’a dit, ça aurait pu être officieux. Mais des progrès sont en cours !

On ne sait toujours pas si la référence concerne une possible suite à Homme d’acier ou la bande que vous produisez JJ Abramscependant, nous sommes encouragés à supposer que le retour de Henry Cavill est plus proche que jamais, avec le nouveau producteur Découverte de Warner Bros. qui, comme ils l’ont fait savoir, « cherche à revigorer le super-héros après avoir été abandonné à languir. »

D’autres sources, proches de David ZaslavPDG de Découverte de Warner Bros.suggèrent que l’intention de la nouvelle société est de rendre justice à la Superman du Univers étendu DC avec le nom propre de Henry Cavill et que le projet mené par JJ Abrams n’interférerait pas dans cette tâche car il s’agit d’une version différente dans un autre univers, dans le meilleur style homme chauve-souris avec Robert Pattinson et Bat de Ben Affleck dans le DCEU.

