Warner ressort 8 classiques du cinéma : quand arrivent-ils en Argentine ?

Les classiques ne meurent jamais, tout comme la mentalité de Images de Warner Bros. qui dans les semaines à venir relancera de grands titres sur grand écran. Il y aura huit films qui reviennent au cinéma entre septembre et octobre, que l’on peut voir dans des salles en Argentine comme Cinemark, Hoyts, Cinépolis, Showcase, Atlas, Multiplex et Cinemacenter, parmi plusieurs autres. La programmation ne concernera pas seulement la capitale fédérale, mais pourra également être vue à Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén et Salta.

+Les classiques qui reviennent au cinéma

09/01 – Miracles Inattendus

Lancé à la fin des années 1990, il présentait Tom Hank en tant que protagoniste et l’une des scènes qui ont le plus fait pleurer les cinéphiles. L’histoire est basée sur la salle de la mort de Stephen King et a été dirigé par Franck Darabont. Il se concentre sur un gardien de prison et comment il découvre qu’un détenu possède un pouvoir de guérison miraculeux.

09/08 – Rêves de Liberté

Le film qui mène tous les classements autour de la meilleure histoire jamais vue au cinéma. Protagonisée par Tim Robbins et Morgan Freeman, se concentre sur un homme qui a été emprisonné pour un crime qu’il n’a pas commis. Par conséquent, il parviendra à sortir de la prison corrompue du Maine dès que possible.

15/09 – Poltergeist : jeux diaboliques

Comme motif du 40e anniversaire, le film réalisé par Tobe Hopper au début des années 1980, il reviendra sur grand écran. Une petite fille est victime de mauvais esprits qui ne la laissent pas vivre en paix. On dit que ce film est l’une des histoires hollywoodiennes les plus maudites de toute l’histoire de l’industrie.

22/09 – Superman

Le film de 1978 avec Christopher Reeve, Gene Hackman et Marlon Brando reviendra sur grand écran. Ici, nous verrons ce super-héros né à Krypton affronter l’un des plus grands méchants de la planète Terre, Lex Luthortout en se cachant sous l’identité secrète du journaliste nommé Clark Kent.

29/09 – Mad Max

En 1979, George Miller a révolutionné le monde avec son film post-apocalyptique intitulé Mad Max. un très jeune Mel Gibson Il était en charge de cette production où un gang de motards assassine sa famille. R) Oui, Max entreprendra une redoutable revanche, dans cette saga qui aura bientôt un nouveau film au cinéma avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth comme protagonistes.

10/06 – Coureur de lame

Cette année marque quatre décennies depuis la sortie de l’un des films de science-fiction les plus importants. Cette production menée par Harrison Ford nous montre un futur dystopique dans lequel des officiers connus sous le nom de coureurs de lame ils traquent les androïdes voyous se faisant appeler des réplicants. Incroyable où que vous le regardiez et avec une bande son incroyable.

13/10 – Casablanca

Pour les 80 ans de ce film réalisé par Michael Curtiz, Warner Bros Pictures ramènera cette histoire au cinéma. Humphrey Bogart, Ingrid Bergman et Paul Henreid diriger cette production qui se déroule dans la capitale du Maroc, où le propriétaire d’un café aide son ex-petite amie et son mari actuel à échapper aux nazis. Ce film est le propriétaire de la phrase emblématique : « Nous aurons toujours Paris ».

27/10 – L’Exorciste

En 1973, Guillaume Friedkin a créé ce classique des films d’horreur qui a donné des moments emblématiques du cinéma qui ont été honorés, parodiés et copiés mille fois. L’histoire tourne autour d’une actrice qui appelle des prêtres pour qu’ils exorcisent sa fille de 12 ans.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂