Warner présente Batgirl à ceux qui ont travaillé sur le film

La décision de Warner d’annuler le film Batgirl a été une surprise et maintenant la société montre le film à ceux qui ont travaillé sur le film.

©IMDBDans les coulisses de Batgirl

Découverte Warner pris la décision d’annuler le film Fille chauve-souris en raison de problèmes fiscaux qui ont permis à la société d’économiser 20 millions de dollars sur un total de 90 millions de dollars que le film a coûté, pour lesquels les réalisateurs ont décidé de perdre 70 millions de dollars avec cette décision en plus de réaliser l’un des plus annulations scandaleuses dans l’histoire d’Hollywood.

Fille chauve-souris présenté dans son casting Leslie Grace comme Barbara Gordon, JK Simmons comme James Gordon, Michael Keaton comme Batman et Brendan Fraser comme Firefly, le méchant du film qui allait élargir la mythologie de la Univers étendu DC surtout avec la présence du 80’s Bat qui sortirait tout droit du film Éclat.

Certains chanceux verront Batgirl

Tout cela a été oublié comme le certifient les réalisateurs du film, Adil El Arbi et Bilall Fallahqui a même dit qu’une fois qu’ils ont appris l’annulation de leur film, qui n’était pas pour des raisons artistiques mais plutôt financières, ils ont essayé de voir les images qu’ils avaient en format numérique mais tout avait été supprimé des serveurs de Warner.

À présent Le journaliste hollywoodien rapporte que Découverte Warner propose des projections des images de Fille chauve-sourisqui est présent dans la société de production, même s’il est de notoriété publique que les cinéastes en charge du film ont reconnu qu’il leur fallait encore filmer des scènes et compléter les effets visuels du film pour qu’il puisse être projeté dans hbo max car cela allait se passer selon ce qui était stipulé.

Ces projections ne seront ouvertes qu’aux initiés et à certains initiés. En d’autres termes, ils sont destinés aux acteurs, cinéastes et autres talents divers qui ont travaillé sur le film. Après cela, l’étude archivera les images de Fille chauve-souris pour toujours dans le même coffre-fort qui abrite des objets historiques comme le costume de Superman de Nicolas Cage et Justice League de George Miller : des accessoires mortels qui n’ont jamais vu le jour.

La vérité est qu’il n’y a pas quelques fans qui rêvent de voir le film Fille chauve-souris un jour. Cependant, il est difficile de croire que cette histoire de Univers étendu DC atteint hbo max ou au cinéma parce que oui Découverte Warner prend cette résolution, il devrait verser les 20 millions de dollars qu’il a économisés l’année précédente à l’administration de David Zaslav qui a pris cette décision. En revanche, les cinéastes en charge du film devraient revenir façonner leur vision d’origine. Impossible?

