Warner choisit son meilleur Batman : Keaton ou Pattinson ?

Warner Bros. choisi, pour ses films contemporains de la Homme chauve-souris à Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck et Robert Pattinson. Incontestablement un groupe hétérogène d’acteurs. Les versions du personnage sont très différentes les unes des autres et toutes n’ont pas été couronnées de succès. En ce sens, on peut demander Val Kilmer et George Clooney pour son passé de défenseur de Gotham. Warner a-t-il un Batman préféré ?

Tout indique que le meilleur Homme chauve-souris, pour la société de production, est dans un litige entre Michael Keaton et Robert Pattinson. Bien sûr, nous avons tous vu les deux films de Tim Burton avec l’interprète de Birdman. Pattinson reste un mystère pour le public, bien que la bande-annonce de son entrée, Le Batman, a excité beaucoup de gens.

Warner choisit son meilleur Batman







Il semble que la société de production ait oublié Chevalier de la nuit interpreté par Balle chrétienne dans la trilogie Nolan. Ou la chauve-souris de Ben affleck, actif dans le DC Univers étendu. La dispute pour le meilleur Bruce Wayne / Batman resté entre Keaton et Pattinson. Une surprise? Batman de Tim Burton reviendra sur grand écran dans le film Le flash de Andy Muschietti. Là, il partagera du temps avec lui Coureur écarlate (Ezra Miller) et le DCEU Batman (Ben Affleck).

Que dire du film de Pattinson? Dirigée par Matt Reeves, présente le héros dans sa première année d’activité. La police ne peut pas résoudre une série de crimes dans la haute société et recourir à Homme chauve-souris pour les aider. Le film mettra en vedette des méchants classiques comme Le Riddler, Le Pingouin, Catwoman et Carmine Falcone.

La vérité est que les directeurs de Warner Bros. Ils pensent que Pattinson est le meilleur Batman depuis Michael Keaton et avons une grande confiance dans le succès de l’entrée dirigée par Matt Reeves. L’accueil que la bande-annonce a eu chez les fans a été très positif et le réalisateur est également à la hauteur du projet. Est-ce que la stigmatisation « Crépuscule » qu’est-ce qui tombe sur l’acteur ? Cela fait déjà partie du passé !