Warner Bros.voulait publier une version inachevée de la Justice League de Zack Snyder

Même si les fans avaient fait campagne pour la sortie du « Snyder Cut » de Ligue de justice pendant plus de trois ans, peu d’initiés de l’industrie ont cru que cela arriverait un jour. L’année dernière, Warner Bros. a stupéfié tout le monde en annonçant que le film sortira effectivement sur HBO Max en tant que long métrage de quatre heures. Mais selon Justice League de Zack Snyder producteur Deborah Snyder, le plan initial était de prendre la version inachevée du projet et de la mettre en ligne.

«Lorsqu’ils nous ont approchés, nous avons dû nous faire une idée de ce que c’était parce qu’à l’origine [the studio was] comme, ‘Vous pouvez simplement mettre la coupe [out] juste comme ça … Zack est comme, ‘Non.’ C’est comme un mish-mosh. La musique que nous ne pouvons pas utiliser. Si je vais faire ça, je vais le faire de la bonne façon, ou ce ne sera pas la bonne façon. «

La déclaration de Snyder confirme ce que les fans soupçonnaient depuis longtemps: que l’intention de Warner de publier le Snyder Cut n’était pas d’honorer la vision pleinement réalisée du cinéaste comme le studio l’a affirmé dans une déclaration publique, mais simplement d’utiliser l’intérêt du public pour le projet pour obtenir plus de globes oculaires. dirigé vers HBO Max. Deborah Snyder a poursuivi en expliquant comment ils ont finalement réussi à convaincre le studio de s’engager pleinement à terminer Justice League de Zack Snyder d’une manière appropriée.

« Mais pour découvrir en secret, parce que nous ne savions pas si cela allait être réel. Mais juste pour comprendre les coûts des effets visuels, et nous faisions ce genre de choses par nous-mêmes, afin que nous puissions mettre ensemble une présentation avec laquelle nous pourrions aller au studio et une grande partie de la présentation était les fans et ce que cela représentait pour eux. J’aurais aimé que cela leur prenne moins de temps, car alors nous ne serions pas si mal à l’aise pour le faire , il leur a encore fallu des mois pour le comprendre. «

À en juger par le buzz en ligne généré par le film, il semble que l’investissement monétaire de Warner dans l’achèvement Justice League de Zack Snyder, selon la rumeur, à hauteur de 70 millions de dollars, a porté ses fruits. Il y a même des rumeurs selon lesquelles si le premier film est jugé assez réussi, Warner permettra à Zack Snyder de terminer les deux films restants dans son intention Ligue de justice trilogie.

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon.

Lorsqu’un envahisseur extraterrestre vient sur Terre à la recherche d’objets d’une puissance immense, il appartient aux héros les plus puissants de la Terre de se rassembler pour se dresser contre lui. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming