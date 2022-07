Warner Bros. Video Game MultiVersus : Date de sortie de la bêta ouverte

Une nouvelle bande-annonce pour le prochain jeu de combat de Warner Bros. »MultiVersus », vient de sortir, montrant une petite sélection de personnages du catalogue du jeu avec une date de sortie précise pour la bêta ouverte du jeu. L’avance téléchargée sur le compte YouTube officiel de »MultiVersus », met l’accent sur la diversité des personnages disponibles dans le titre, donnant lieu à des combats jamais pensés comme Harley Quinn faire équipe avec Steven Univers finir Homme chauve-souris Oui lapin de bogues.

Le jeu se démarquera par son mode 2 contre 2, chaque personnage ayant des capacités pour soutenir ses coéquipiers pendant le combat. Bien sûr, il aura également un mode 1v1, où dans la bande-annonce, vous pouvez voir le géant de fer affronter le diable de Tasmanie. Alors que le titre compte déjà une pléthore de personnages, la bande-annonce a clairement indiqué que de nombreux autres personnages emblématiques seront ajoutés à l’avenir, avec un « nombre de personnages en constante augmentation ».

L’une des plus grandes révélations de cette bande-annonce est la date de sortie de la bêta ouverte du jeu, où tous les joueurs sur toutes les plateformes pourront essayer le jeu le 26 juillet 2022. Un accès anticipé au jeu sera également disponible le 19 juillet en regardant des diffusions en direct. de »MultiVersus » sur la plateforme Twitch.

Tony Huynh, directeur de » MultiVersus » et co-fondateur du studio de développement Player First Games, a expliqué en quoi consistera la bêta ouverte et a donné des détails sur la façon dont les joueurs peuvent accéder au jeu en avant-première dans une vidéo publiée avec la bande-annonce de le jeu. jouer.

»MultiVersus » est un titre basé sur le populaire jeu de combat de plate-forme de Nintendo »Super Smash Bros. Ultimate », une pratique que les entreprises pratiquent actuellement avec leurs franchises. Étant de Warner Bros., le titre se concentrera sur l’apport de personnages de différentes propriétés créatives de l’entreprise, où se démarquent des dessins animés tels que Looney Tunes, des séries HBO telles que « Game of Thrones » ou des personnages de DC.

Selon Warner Bros., la bêta ouverte MultiVersus sera lancée avec huit cartes. Comme ses personnages, les cartes MultiVersus seront tirées de plusieurs propriétés différentes, permettant aux joueurs de se battre n’importe où, de la Batcave de Batman au fort de l’arbre de Finn et Jake d’Adventure Time.

Les modes de jeu au lancement comprendront un mode coopératif 2v2, un match en tête-à-tête, un mode à quatre joueurs chacun pour soi et une variété de modes IA pour l’entraînement, le mode solo et la coopération.

»MultiVersus » sera disponible pour Playstation 4 et 5Xbox One, Xbox série X|S et PC. La bêta ouverte débutera le 26 juillet, avec la possibilité d’obtenir un accès anticipé via Twitch à partir du 19 juillet.