Warner Bros. veut créer un nouveau contenu Harry Potter pour HBO Max

Suite à la parution de Harry Potter et les Reliques de la Mort, JK Rowling a déclaré qu’elle en avait fini avec le garçon sorcier et qu’elle voulait se concentrer sur d’autres projets. Depuis, nous avons vu Harry Potter et l’enfant maudit apparaître sur scène, avec des rumeurs constantes d’un film sur grand écran se produisant à un moment donné, et le troisième film de la Bêtes fantastiques La trilogie est sur le point de sortir en salles l’année prochaine. Alors que la franchise de films Harry Potter célèbre maintenant son 20e anniversaire, Warner Bros. souhaite également étendre le monde des sorciers avec un nouveau contenu pour HBO Max, comme cela a été rapporté dans THR cette semaine.

Alors qu’il semblait initialement que l’anniversaire de Harry Potter à l’école des sorciersLa sortie de se passerait à peu près sans fanfare, il a été annoncé le mois dernier que le casting du film se réunirait pour une émission spéciale pour célébrer l’anniversaire marquant de la franchise qui a lancé la carrière de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint entre autres. L’émission spéciale sera diffusée sur HBO Max le jour du Nouvel An et mettra en vedette la plupart des principaux acteurs de la franchise, comme on peut le voir dans la bande-annonce ci-dessous.

Cependant, comme vous vous en doutez, Warner Bros. ne veut pas s’asseoir sur une adresse IP qui pourrait être étendue encore plus loin qu’elle ne l’a déjà fait, et avec de nombreuses plateformes à la recherche de contenu exclusif, il semblerait que Harry Potter soit l’endroit où ils veulent aller. pour le leur. En plus de se concentrer actuellement sur leurs propriétés DC, Warner Bros. « adorerait » développer l’histoire de Potter dans une série télévisée. S’exprimant lors d’une conférence organisée par Bloomberg, la PDG de Warner Bros., Ann Sarnoff, a commenté le potentiel qu’elle voit dans l’avenir de la franchise. Elle a dit:





« Nous aimerions développer des séries Harry Potter plus originales, et nous parlons régulièrement à JK Rowling et à son équipe. Quoi que nous fassions, cela doit être fidèle au canon, fidèle à l’éthique du monde sorcier et à qui est Harry.

Ce n’est certainement pas la première fois qu’il mentionne une émission télévisée potentielle sur Harry Potter en préparation avec HBO Max comme destination attendue. Plus tôt cette année, des rumeurs d’un retour à Poudlard en cours de développement ont circulé et bien qu’elles aient été raisonnablement silencieuses sur ce front depuis, vous pouvez vous attendre à ce que le bavardage recommence si la réunion spéciale de HBO Max apporte le genre de chiffres d’audience que la plate-forme Amis réunion gérée en été.

Que nous voyions une série télévisée Harry Potter dans un avenir proche ou non, il y a encore beaucoup à venir du monde sorcier, et bien que l’histoire de Potter ait apparemment pris fin il y a plus de dix ans, vous ne pouvez pas garder une franchise populaire pendant long. Avec de nouvelles reprises sur le petit écran pour les goûts de Le Seigneur des Anneaux, WarnerMedia cherchera certainement à sortir ses gros canons afin de conserver sa juste part du marché face à Amazon, Apple TV et Netflix dans les années à venir.









