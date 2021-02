Warner Bros.utilisera le système Nemesis de "Ombre du Mordor"

Warner Bros. a essayé de breveter le système Nemesis qui est apparu dans leurs jeux de « Midle Earth ».

Le système Nemesis, développé par Monolith Productions pour « Terre du Milieu: l’Ombre du Mordor« A été bien accueilli pour sa capacité à suivre les actions des joueurs dans le jeu, comme leur victoires Oui défaites aux mains des différents Orcs générés de manière procédurale dans le jeu.

Ces orcs se souviendraientn les actions du joueur et a gravi les échelons d’une hiérarchie complexe vers d’autres Orcs, narguer et défier le joueur, ainsi que gagner des capacités spéciales pour le rendre plus difficile à vaincre.

En juillet 2020, WCCFTech a rapporté la rumeur selon laquelle le prochain jeu Batman en développement par Warner Bros. Montréal pourrait bien inclure le Système Nemesis.