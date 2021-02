Warner Bros Under Fire pour avoir breveté le système Nemesis

Le système Nemesis, fondé par les titres de Warner Bros Middle-earth: Shadow of Mordor et sa suite, est une fonctionnalité que la communauté des joueurs a toujours voulu que d’autres développeurs utilisent depuis sa création en 2014. Cela ne s’est jamais produit au cours des sept années depuis, cependant , et c’est parce que l’éditeur a en fait breveté avec succès le mécanicien en question. La nouvelle de cela a éclaté au cours de la semaine précédente, mais après de multiples tentatives infructueuses, l’Office américain des brevets et des marques autorisera le brevet à rester en vigueur à partir du 23 février 2021. Warner Bros peut choisir de le maintenir jusqu’en 2035.

Le brevet couvre: « Les personnages Nemesis, les forts Nemesis, les vendettas sociales et les adeptes dans les jeux informatiques ». En effet, un autre développeur ne peut pas copier le système Nemesis comme par exemple. Cela peut être résolu en créant votre propre interprétation de la fonctionnalité et en l’habillant avec vos propres phrases et termes – la roue de dialogue de Mass Effect est un exemple célèbre. BioWare détient le brevet pour la roue de dialogue spécifique du RPG, mais cela n’a pas empêché les jeux d’utiliser des choix de dialogue de branchement depuis lors. Tout dépend de la façon dont vous le présentez. Cependant, l’action entreprise par Warner Bros pour breveter le mécanicien ne crée toujours pas de précédent particulièrement positif.

John Wick Hex et créateur de volume Mike Bithell s’est rendu sur Twitter pour partager ses réflexions sur la question, en disant: « C’est vraiment dégoûtant, en particulier pour une franchise qui a construit son brillant système Nemesis sur tout un tas de mécanismes reproduits à partir d’autres jeux. Comme tous les jeux. Parce que c’est ainsi que fonctionnent la culture et la créativité. Soyez un meilleur voisin, WB. » Pendant ce temps, Alanah Pearce, employée de Sony Santa Monica, a partagé ses propres réflexions dans la vidéo intégrée ci-dessus. La communauté des joueurs en général n’a pas non plus été trop gentille avec les actions de Warner Bros, certains craignant que le brevetage du gameplay ne déclenche une tendance inquiétante de la part d’autres entreprises.

Il existe des moyens de contourner les brevets, mais lorsqu’un barrage routier aussi important bloque déjà certains de vos chemins, cela pourrait dissuader les petites équipes indépendantes d’essayer même de créer quelque chose qui leur soit propre. Comment réagissez-vous à cela? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.