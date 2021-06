Warner Bros taquine Ben Affleck sur son rôle de Batman

Warner Bros a dû franchir une étape décisive en remplaçant Ben Affleck de son rôle de Batman car l’acteur a choisi de jouir du prochain film Night Hair pour les problèmes d’alcoolisme. Bien qu’il lui reste encore une petite participation dans The Flash, il semble que les choses avec WB n’étaient pas si parfaites : un dirigeant d’entreprise s’est moqué de lui en le comparant à son successeur, Robert Pattinson. Qu’a t’il dit?

Tel que rapporté par les médias Geekosité, de la société ils assurent que le personnage de The Batman of 2022 il est le meilleur depuis michael keaton. De plus, il a ajouté que Warner « On dirait que Pattinson sera plus populaire que Ben Affleck dans le rôle de Batman » et ils assurent même ce film Il sera comparé à la trilogie de Christopher Nolan.

La phrase qui nigunea le travail réalisé par l’artiste ajoute à un fait récent que le nouveau petit ami de Jennifer Lopez est également oublié. Il s’agissait d’une affiche publicitaire dans laquelle différentes figures actuelles de la DCEU, mais Henry Cavill et Affleck ont ​​été omis. A leur place sont apparus Christopher Reeve et Michael Keaton.

La stratégie de WB peut échouer parce que les fans sont toujours ne sont pas convaincus par les changements en deux de vos super-héros préférés. Un sondage Spoiler qui a plus de 3 000 réponses a indiqué que 88% ne pensent pas que les remplaçants soient meilleurs que leurs précédents acteurs.

Affleck a toujours une apparition en attente dans DC lorsqu’il joue dans The Flash, le film réalisé par Andy Muschietti qui sortira le 4 novembre 2022. Sa présence est confirmée, mais le rôle qu’il jouera ne l’est pas. Le cinéaste argentin a confié à Vanity Fair qu’il profiterait de la figure de l’interprète, bien qu’il n’ait pas révélé s’il aurait autre chose qu’un caméo.