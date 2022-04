Warner Bros. suspend la participation d’Ezra Miller aux films DC

Apparemment, la star de »The Flash » et »Fantastic Beasts : Dumbledore’s Secrets » risque de ne plus participer à une autre production de Frères Warner. Après un comportement violent sur place à Hawaï, l’acteur Ezra Miller il est jugé pour son arrestation et ses actions gênantes répétées.

Selon de nouveaux rapports de Warner Bros., le 30 mars, ils ont discuté des conséquences de l’acteur, déclarant que « le consensus dans la salle était de suspendre tout projet futur impliquant Miller, y compris d’éventuelles apparitions dans le Univers cinématographique DCLa réunion de dernière minute a suivi quelques incidents alors que l’acteur était à Hawaï.

Le 28 mars, Miller a été arrêté pour harcèlement et conduite désordonnée à Hawaï après une altercation avec deux clients d’un bar. Selon un rapport déposé par le département de police d’Hawaï, Miller était dans un bar criant des obscénités aux visiteurs qui chantaient au karaoké.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Bad Boys 4 arrête la production en raison de l’incident de Will Smith aux Oscars

Le rapport de police officiel se lit comme suit : »Il a pris le micro d’une femme de 23 ans qui chantait au karaoké (crime de conduite désordonnée) puis s’est jeté sur un homme de 32 ans qui jouait aux fléchettes (crime de harcèlement) . Le propriétaire du bar a demandé à Miller de se calmer plusieurs fois en vain. » La caution a été fixée à 500 €, que Miller a affichée avant sa libération.

Le couple, affecté par la conduite de Miller, a demandé une ordonnance restrictive, affirmant que l’acteur avait tenté d’attenter à sa vie, en volant le passeport de la femme et le portefeuille de l’homme, y compris sa carte de sécurité sociale, son permis de conduire et ses cartes bancaires.

Selon le document du tribunal, Miller aurait « fait irruption » dans la chambre du couple et aurait dit : « Je vais t’enterrer toi et ta putain de femme ». Un juge a accordé une ordonnance d’interdiction temporaire et envisage une prolongation.

Les deux incidents n’ont pas été les seuls dans lesquels l’acteur a été impliqué, car en avril 2020, une vidéo a circulé où l’on pouvait voir la star de »The Justice League » agresser une femme dans un bar islandais.

Vous pourriez également être intéressé par : Comment la retraite de Jim Carrey affecte-t-elle son personnage de Dr Robotnik dans Sonic ?

La vidéo montrait Miller interagissant avec un fan avant que la femme ne les approche et plaisante apparemment sur le fait de se battre. Miller a répondu: « Oh, tu veux te battre? C’est ce que tu veux faire? » avant de la saisir par le cou et de jeter la femme au sol.

L’idée qu’il a longtemps été difficile de travailler avec Miller sur le plateau a également été évoquée dans le nouveau rapport. Une source a déclaré à Rolling Stone que l’acteur avait « de fréquentes dépressions nerveuses » pendant le tournage de The Flash. La source a décrit Miller comme « perdu », disant qu’Ezra était constamment perdu et répétait sans cesse : « Je ne sais pas ce que je fais ».

Warner Bros. n’a pas encore fait d’annonce publique sur les incidents passés ou présents impliquant Miller ou son avenir avec le studio.