Warner Bros serait intéressé à remplacer le flash d’Ezra Miller par George MacKay

Ezra Miller a été au centre de la controverse au cours des six derniers mois, leur nom faisant à plusieurs reprises la une des journaux pour les ébats sauvages qui ont eu lieu. Cependant, Miller devrait jouer dans Le flashfaisant son chemin vers les salles à l’été 2023. Le film DCEU devrait réinitialiser certains aspects de l’univers connecté, avec des apparitions de Ben Affleck, Michael Keaton et Henry Cavill tous sur la table.





Cependant, introduire de nouveaux et anciens héros ne serait pas la seule chose Le flash se réinitialise, alors que des rumeurs récentes ont commencé à se répandre suggérant que George MacKay est au sommet de Warner Bros. liste pour remplacer Ezra Miller en tant que star titulaire dans les prochains épisodes. MacKay est connu pour son rôle dans 1917 et reprendrait vraisemblablement le rôle de Barry Allen alors que le DCEU continue d’avancer. Le rapport provient de plusieurs sources sur Twitter, que vous pouvez voir ci-dessous.

Grâce Randolph initialement signalé le scoop, qui a ensuite été corroboré.

Cependant, quelques autres initiés disent que rien n’est gravé dans le marbre avant Le flash atteint sa date de sortie en 2023.

Il est difficile de dire si DC et Warner Bros. ont coupé les ponts avec l’acteur. Miller aurait filmé des reprises flash supplémentaires la semaine dernière, et le scénario de la suite est déjà en préparation. Ils ont joué le personnage depuis leur introduction dans Batman v Superman : L’aube de la justice en 2016, bien qu’il ne soit pas improbable que la star quitte la franchise. Donc, pour l’instant, les fans devront attendre et voir si George MacKay est le nouvel homme le plus rapide du monde.





George MacKay pourrait faire un grand Barry Allen

Images universelles

George Mackay est surtout connu pour son film sur la Première Guerre mondiale 1917. La photo, dirigée par Sam Mendes aux côtés du légendaire directeur de la photographie Roger Deakins, a été nominée pour 10 Oscars, dont celui du meilleur film, remportant trois victoires. MacKay a joué aux côtés de Dean-Charles Chapman, apportant une représentation authentique alors qu’il était témoin des horreurs de la guerre.

MacKay est également apparu dans Comment je vis maintenant aux côtés de Saoirse Ronan et Tom Holland et dans Capitaine Fantastique avec Viggo Mortensen et Samantha Isler. Cependant, un rôle de premier plan dans le DCEU serait le rôle le plus important à ce jour pour l’acteur de 30 ans. Le public a déjà choisi quelques acteurs pour remplacer Miller dans le rôle, bien qu’il soit difficile de se plaindre du choix supposé de Warner Bros.

Les fans attendront avec impatience une annonce de Warner Bros. concernant Miller et l’avenir de la franchise. Cependant, le public ne s’attendra à aucune nouvelle avant 2023, lorsque Le flash arrive dans les salles le 23 juin.