Warner Bros reviendra aux premières exclusives du film en 2022

El pasado mes de diciembre, Warner Bros habría sorprendido al mundo del entretenimiento al anunciar que su línea de lanzamientos programada para el 2021 contará con estrenos simultáneos en el servicio de streaming HBO Max, con una gran cantidad de realizadores como Denis Villeneuve o Christopher Nolan objetando a propos.

Bien qu’elle n’ait été annoncée que comme une stratégie d’un an, beaucoup considéraient que cela affecterait les théâtres à long terme. La sortie récente de « Godzilla vs Kong » aurait montré à WarnerMedia que les sorties en salles sont déjà revenues pour être rentables malgré la pandémie, donc sa stratégie de distribution changerait l’année prochaine.

Jason Kilar, PDG de WarnerMedia, a partagé quelques mots sur l’avenir de la société à Vox, notant qu’en 2022 Warner Bros reviendra à sa distribution normale de films exclusifs pour les salles de cinéma et qu’une fois sortis, leurs films ne feront plus partie de le catalogue HBO Max jusqu’à 45 jours se sont écoulés depuis sa première commerciale, garantissant que le plan mis en œuvre en 2021 n’était pas conçu pour durer plus longtemps.

« Je pense qu’il est très juste de dire qu’un grand, vous savez, disons un grand film de DC, il est très juste de dire qu’il ira exclusivement au cinéma d’abord, puis il ira quelque part comme HBO Max après avoir été dans les théâtres, » Kilar a noté.

Ces changements sont en grande partie dus à la baisse des cas de COVID-19 signalés dans diverses parties du monde, malgré des pics occasionnels. On s’attend à ce que d’ici août, mois au cours duquel le nouveau film de DC « The Suicide Squad » sortira, de nombreux cinémas fonctionnent déjà avec un peu plus de la moitié de la capacité autorisée les mois précédents.

Début 2022, Warner Bros sortira « The Batman », le nouveau film de Matt Reeves avec Robert Pattinson comme justicier de Gotham City, que le studio a fortement indiqué qu’il prévoyait de sortir exclusivement en salles.