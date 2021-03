Warner Bros. reviendra à la sortie exclusive de films dans les cinémas l’année prochaine

Warner Bros. reviendra à la sortie de ses films exclusivement dans les salles à partir de 2022. WarnerMedia, la société mère dont Warner Bros. fait partie, a secoué l’industrie à genoux en annonçant que tous les films 2021 du studio arriveraient tous les deux en théâtres et sur HBO Max le même jour. Il s’avère que cette pratique ne s’étendra pas au-delà de l’année civile, en partie grâce à un nouvel accord avec Regal, l’une des plus grandes chaînes de théâtre aux États-Unis.

Selon un nouveau rapport, Warner Bros. a conclu un accord avec le propriétaire de Regal, Cineworld, qui verra la chaîne publier les films 2021 du studio, tels que Godzilla contre Kong et Combat mortel, qui arrivera sur HBO Max comme prévu. Puis, à partir de 2022, tout Warner Bros. ‘ les films bénéficieront d’une fenêtre cinématographique exclusive de 45 jours aux États-Unis.C’est encore plus courte que les fenêtres exclusives qui existaient avant la fermeture de l’ensemble du secteur l’année dernière, mais offre toujours la possibilité aux exploitants de récolter des dollars au box-office.

Regal rouvrira ses premiers sites aux États-Unis le 2 avril pour la sortie de Godzilla contre Kong. La chaîne de cinéma a été entièrement fermée pendant six mois, à la suite des résultats médiocres pour Principe et les retards ultérieurs d’autres grands films. Au Royaume-Uni, Cineworld et Warner Bros ont également convenu d’une vitrine théâtrale exclusive. Ce sera pendant 31 jours, le film étant alors disponible pour arriver via VOD premium. En outre, «une fenêtre étendue de 45 jours pour les films qui s’ouvrent à un seuil convenu au box-office».

C’est sans aucun doute une bonne nouvelle pour ceux qui apprécient l’expérience théâtrale. Le streaming commençait à envahir le monde des médias avant même que 2020 ne frappe. Maintenant, la surabondance de services de streaming disponibles, avec tout le monde cherchant à rivaliser avec Netflix, l’a cimenté, à bien des égards, comme l’avenir. Mais le maintien de fenêtres de théâtre exclusives est utile. Et cela peut aider à garder Warner Bros.dans les bonnes grâces des cinéastes. Les goûts de Denis Villeneuve (Dune) et Christopher Nolan (Principe), parmi tant d’autres, a critiqué la stratégie de sortie du studio HBO Max. Les choses sont devenues moche dans les coulisses.

Cela signifie que certains des plus grands films à venir ne seront disponibles que dans les salles l’année prochaine. Certains de ces titres incluent Le Batman, Adam noir, Bêtes fantastiques 3 et Sherlock Holmes 3, entre autres. Il est concevable que certains titres du calendrier pour plus tard cette année puissent être retardés afin qu’ils deviennent des sorties en salles exclusives. La matrice 4 est actuellement prévue pour décembre. S’il est poussé ne serait-ce que quelques semaines, il devient tout à coup exclusif aux théâtres. Dune, actuellement prévu pour octobre, ressemble également à un film qui pourrait bénéficier d’une vitrine théâtrale exclusive. D’autant plus que Villeneuve a été si bruyant sur son désir que ce soit le cas. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Deadline.

