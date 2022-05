Warner Bros. remplacera-t-il Ezra Miller dans le film Flash ?

C’était en mars de cette année quand il a été rapporté que l’acteur Ezra Miller il avait été arrêté pour comportement inapproprié dans un lieu hawaïen. Depuis lors, des rumeurs selon lesquelles Warner Bros. remplacerait Miller dans la bande de »Éclat » ont fait leur apparition, mais bien que le comportement récent de l’acteur mériterait pour beaucoup le départ de son rôle de super-héros de CCil semblerait que le producteur poursuive avec l’acteur, du moins dans son prochain film.

Les informations de l’équipe de production de Warner Bros. ont confirmé que Barry Allen/Flash ne seront plus auditionnés en raison des récents problèmes juridiques auxquels Miller est confronté. Le film de »The Flash » comprend plusieurs versions alternatives du personnage qui ont été enregistrées par Miller, donc le remplacer signifierait refaire presque tout le film.

Le protagoniste de »The Flash » a été arrêté deux fois récemment à Hawaï. Le premier accident s’est produit dans un bar de la ville de Hilo, où il a été accusé de conduite désordonnée et de harcèlement. Selon le rapport de police, Miller « a arraché le microphone d’une femme de 23 ans qui chantait au karaoké, puis s’est jeté sur un homme de 32 ans qui jouait aux fléchettes ».

Plusieurs semaines après cet incident, Miller a été vu en train de causer des problèmes dans une résidence privée de la région de Puna à Hawaï. Les responsables de la police ont déterminé que Miller avait agi de manière agressive lorsqu’on lui avait demandé de quitter la propriété, l’obligeant à jeter une chaise sur une femme de 26 ans, la laissant blessée d’une coupure au sommet de la tête.

Des rapports ont rapidement fait surface selon lesquels Miller avait également montré un comportement erratique sur le plateau lors du tournage de « The Flash ». Une source proche de la production a affirmé que Miller avait « de fréquentes dépressions nerveuses » lors du tournage de scènes pour le projet. Bien que les moments émouvants de l’acteur sur le plateau n’aient pas été violents, ni dirigés contre d’autres membres de la distribution et de l’équipe, « Ezra avait une pensée en tête et disait : « Je ne sais pas ce que je fais » », le dit la source.

Ces rapports ont été suivis de rumeurs selon lesquelles Warner Bros mettrait en pause son avenir au sein de DC Extended Universe, bien que plus tard un représentant du studio soit sorti pour préciser que ces rumeurs étaient des mensonges et qu’il n’y avait pas eu de réunion pour discuter de la participation de l’acteur dans »The Flash », garantissant que Miller continuerait dans les futures productions DC.

Bien que l’acteur ait été bien accueilli par les fans pour sa participation en tant que Flash dans le film »The Justice League », lui donnant même le prix du meilleur moment aux Oscars pour sa scène dans la version de Zack Snyderles actions récentes de l’acteur ont été fortement critiquées, beaucoup déclarant que Miller ne devrait plus être impliqué dans les films de DC.

Il y aura ce qui attend l’acteur à l’avenir, mais pour l’instant, nous pouvons le voir dans le rôle de Barry Allen dans » The Flash », dont la première est prévue le 23 juin 2023.