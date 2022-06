Warner Bros regretté : Henry Cavill ne reviendrait pas en tant que Superman

Warner Bros

Les rumeurs du retour d’Henry Cavill en tant que Superman ne s’arrêtent pas, mais maintenant il semble que tout a changé. Savoir pourquoi.

Henry Cavill comme Superman

Le départ d’Henry Cavill de Warner Bros et Superman C’est une blessure encore très ouverte chez les fans de l’acteur. C’est parce que la nouvelle était connue du jour au lendemain, mais malgré tout, ses partisans continuent de l’encourager et de demander son retour. A tel point que ces derniers jours une rumeur sur son possible retour en studio a pris beaucoup de force.

D’après ce qui s’est passé, le nouveau président de la Warner, David Zaslav, tentait de récupérer Henry Cavill Quoi Superman pour en faire le centre de la franchise dc. Apparemment, le PDG de la société n’était pas content du départ de l’interprète et a été le premier à décider d’écouter les fans. Mais maintenant, un nouveau rapport indique que le retour de Cavill pourrait être en danger.

Apparemment, malgré l’interprétation de Henry Cavill comme Clark Kent était l’un des plus applaudis et celui qui a le plus marqué les fans, l’âge actuel de l’acteur pourrait poser problème. Quand il a commencé en tant que Superman en 2013, il n’avait que 30 ans, mais en mai 2022, il a atteint 39 ans. C’est pourquoi, comme indiqué Variétéle souci et la raison pour laquelle son retour n’est pas encore confirmé serait cela.

« On craint qu’Henry Cavill ne dépasse l’âge d’être Superman », indique l’article dudit média. Bien sûr, ainsi que l’information selon laquelle son retour aurait lieu et qu’il deviendrait le personnage principal de la franchise, de Warner ils n’ont pas confirmé, mais ils n’ont pas non plus nié ces nouvelles paroles. De plus, il n’y a aucune spéculation qu’un nouvel acteur soit recherché pour ce personnage.

Cependant, au-delà du fait que Cavill n’arrive pas à retrouver ce rôle, qui était pour lui son saut vers la renommée internationale, il a d’autres projets à l’horizon. L’un des plus attendus et des plus importants est la suite de Enola Holmes sur netflixqui n’a toujours pas de date de sortie, mais est prévu pour ce 2022. D’autre part, l’interprète travaille également sur la troisième saison de Le sorceleurqui devrait sortir en 2023.

