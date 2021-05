Warner Bros recherche des fans de Harry Potter pour participer à un jeu-questionnaire

warner bros LEGO Harry Potter Years 1-7 Collection - Nintendo Switch -

Cette collection combine les deux jeux LEGO Harry Potter des années précédentes ! Il comprend donc deux jeux complets, à savoir LEGO Harry Potter Années 1-4 et LEGO Harry Potter Années 5-7. Dans le jeu Lego Harry Potter 1-4, connectez les briques Lego de la rue Privet Drive au Tournoi de magie de l’école et vivez des aventures magiques Harry Potter dans le style LEGO ! Jouez comme Harry, Ron, Hermione ou l’une de vos autres personnages préférés. Découvrez le château de Poudlard, le chemin de traverse et la forêt interdite. Le jeu a quatre épisodes avec plusieurs niveaux basés principalement sur les quatre premiers livres et films. LEGO Harry Potter 5-7 parle des dernières années de Harry Potter et de ses amis à Poudlard. L’histoire suit les quatre derniers films (Ordre du phoenix, Prince de sang mêlé et Reliques de la Mort, 1 et 2). Dans le jeu, le joueur doit faire diverses potions pour continuer. Le joueur peut également économiser des briques d’or. Le jeu comprend un