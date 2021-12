Warner Bros. prévoyait de créer Matrix 4 avec ou sans l’implication des Wachowski

Après des décennies d’attente, les fans ont finalement réalisé leur souhait lorsqu’un Matrice La suite de l’héritage a été annoncée en 2019, avec le retour de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Titré Les résurrections matricielles, le film a été présenté simultanément dans les salles et sur HBO Max la semaine dernière avec un accueil polarisant de la part des fans et des critiques. Mais la plupart des gens pensent qu’il s’agit d’une amélioration par rapport à 2003 Les révolutions matricielles.

Mais contrairement aux deux séquelles précédentes de l’original de 1999, Les résurrections matricielles n’a pas réussi à attirer le public dans les théâtres. Alors que les critiques mitigées, l’augmentation des cas de COVID-19 et les Spider-Man : Pas de chemin à la maison peuvent être des facteurs derrière La matrice : les résurrections’ performances médiocres au box-office, on ne peut pas en dire autant de ses débuts en streaming médiocres. Selon Samba TV, Les résurrections matricielles ne s’en est pas très bien tiré sur HBO Max non plus.

Cependant, la rentabilité de la Matrice la franchise n’a jamais été une source de préoccupation auparavant, et comme on pouvait s’y attendre, Warner Bros. voulait en tirer parti avec un quatrième Matrice film avec ou sans la participation de ses créateurs, les Wachowski. Les résurrections matricielles le producteur James McTeigue a récemment rencontré Collider pour une interview. Interrogé sur l’avenir de la Matrice franchise avant l’annonce de Résurrections, McTeigue a révélé que WB était très désireux de faire un autre Matrice film.

« Regardez. Je pense que lorsque vous avez une franchise avec une telle capacité potentielle de gagner de l’argent, il y a toujours des discussions. C’est de la même manière que l’univers Marvel se répète et se replie sur lui-même, ou vous avez Spider-Man, ou vous avez Iron Man, ou Thor. Il y a toujours un potentiel pour mettre à jour ces films juste à cause de la possibilité de gagner de l’argent et de raconter de nouvelles histoires. Je ne devrais pas dire que c’est juste une pensée purement fiscale. Mais oui, regardez, il y avait des versions là-bas , mais ils n’avaient pas atterri sur la bonne version. Alors quand Lana est finalement revenue et a dit: « Regardez. Je suis intéressé à faire un autre film », bien sûr, ils sont allés avec le cinéaste qui était la genèse du Matrice. »

Pendant une décennie, La matrice rechargée est resté le film R-rated le plus rentable jusqu’à ce que Dead Pool a battu ce record en 2016. En fait, l’ensemble Matrice La trilogie a généré des bénéfices pour Warner Bros. Pictures. Ce fait, combiné à la déception des fans à Révolutions, avait le studio pressant les Wachowski pour faire plus Matrice films. Mais Lily et Lana Wachowski ont décliné plusieurs fois et sont passés à d’autres projets de films comme Coureur de vitesse et Atlas des nuages.





À la fin des années 2010, des rapports ont fait Matrice des prequels et des spin-offs étaient en cours de planification. Les Vengeurs L’écrivain Zak Penn s’est révélé travailler sur un renouveau de la franchise. Mais WB a préféré le film de Lana Wachowski à celui de Penn. McTeigue a également confirmé que plusieurs scripts étaient alignés au studio. « Ouais. C’était réel. Il y avait des versions là-bas. Mais je suppose que le destin a dicté que l’histoire de Lana arrive au bon moment, et Warner Brothers était prêt à aller de l’avant avec cette histoire. »

C’est peut-être ce qui a motivé cette méta-blague dans Les résurrections matricielles à propos de WB qui prévoit une suite à la trilogie. Aurons-nous plus de suites après Résurrections? Selon Keanu Reeves, il n’est actuellement pas prévu d’étendre davantage le Matrice la franchise. Il faudra se contenter de Résurrections pour le moment. Le film marque le retour de Reeves, Carrie-Anne Moss, Lambert Wilson et Jada Pinkett Smith, qui jouent aux côtés des nouveaux arrivants Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris et Priyanka Chopra Jonas.





Les résurrections matricielles est sorti dans le monde le 22 décembre 2021 et est disponible en streaming sur HBO Max. Assurez-vous de le vérifier.





The Matrix 5 arrivera si Lana Wachowski veut y arriver Selon la PDG de Warner Bros., Ann Sarnoff, « The Matrix Resurrections » pourrait potentiellement mettre en place une toute nouvelle trilogie.

