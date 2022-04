Warner Bros. prévoit un film Minecraft avec Jason Momoa en tête

L’acteur principal du »Aquaman » est en pourparlers avec Warner Bros. pour jouer dans un nouveau film de jeu vidéo »Minecraft ». Selon de nouveaux rapports, Jason Momoa est sur le point de prêter sa voix dans le rôle-titre, dans ce qui devrait être le premier film d’une nouvelle franchise cinématographique inspirée du jeu vidéo préféré des fans. Jared Hess réalise à partir d’un scénario écrit par Allison Schroeder.

« Minecraft » est une série de jeux vidéo de survie en bac à sable 3D qui a fait ses débuts en 2011 et a engendré de multiples retombées et même un documentaire en 2012. Un film du jeu est entré en développement en 2014, mais n’a jamais été réalisé pour finaliser l’ensemble du projet.

Le réalisateur d’origineShawn Lévy a pris sa retraite et a été remplacé parr Rob McElhenney en 2016, et il a été signalé précédemment que Steve Carell était en pourparlers pour mener le projet. McElhenney et l’écrivain Jason Fuchs ont ensuite abandonné en 2018. Peter Sollet a rejoint le projet en tant que nouveau scénariste-réalisateur en 2019, mais le film aurait calé après avoir été retiré du calendrier de sortie de Warner Bros. en octobre 2020.

Vous pourriez également être intéressé par : Qui est Herobrine dans Minecraft ? Connaître l’origine des creepypasta







Mcelhenney a précédemment discuté du projet et des raisons pour lesquelles il est issu du développement du film « Minecraft ». « Je pensais que l’un des points les plus importants de » Minecraft « était qu’ils n’avaient pas de récit fixe. C’était une expérience de monde ouvert. Fondamentalement, tout ce qu’on vous a donné était les éléments de base pour faire ce que vous vouliez. J’ai pensé, quoi un outil incroyable, un peu comme Legos sauf que maintenant vous parlez de possibilités infinies parce que c’est numérique. »

Bien que « Minecraft » soit un jeu vidéo très populaire, essayer de lui donner une histoire est sans aucun doute une tâche difficile, car bien que le jeu ait une histoire cachée dans le symbolisme que vous trouvez en jouant, ce n’est pas un récit si excitant qu’il pourrait facilement être transformé en film.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Thor : Love and Thunder montre Jane Foster pour la première fois en tant que déesse du tonnerre

Auparavant, on tentait de générer des histoires ambiantes dans le jeu vidéo, avec l’expérience audiovisuelle »Mode histoire Minecraft », une série de jeux qui permettent aux joueurs de faire partie d’une histoire et de contrôler les décisions du personnage, afin d’obtenir une fin différente parmi tous les choix que vous faites dans le jeu.

« Minecraft Story Mode » a commencé comme des jeux vendus séparément, mais a ensuite été porté sur des plateformes de streaming comme Netflix.

Actuellement, il n’y a pas plus d’informations sur la manière dont Jason Momoa sera intégré au film « Minecraft », mais l’acteur a actuellement un emploi du temps chargé, car en dehors de sa participation au prochain à paraître « Aquaman et le royaume perdu », il sera participez également au nouveau film » Fast and Furious 10 » en tant que méchant principal.