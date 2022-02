Warner Bros. prévoit des premières projections de The Batman pour les fans

in

Warner Bros.

Warner Bros. a de bonnes nouvelles pour les fans du Dark Knight : il y aura des premières projections du film de Matt Reeves pour les fans du personnage.

©IMDBHomme chauve-souris

homme chauve-souris est la prochaine entrée du Dark Knight sur grand écran avec un nouveau protagoniste : Robert Pattinson. A noter également le réalisateur du film, Matt Reeves, qui a adopté une approche sombre et inquiétante des premières années d’activité du justicier de Gotham. Dans ce cas, le héros affronte le Riddler et le Pingouin tout en recevant le soutien d’un allié insolite en la sensuelle et charismatique Catwoman.

Grâce à la pandémie causée par le COVID-19, les fans du héros de CC ils ont dû attendre encore un an pour que ce film atteigne enfin les cinémas du monde. À présent, Warner Bros. donne aux fans la possibilité d’avoir des projections anticipées de ce redémarrage le 1er mars dans certains cinémas IMAX aux États-Unis.

Certains fans auront de la chance

Les spectateurs chanceux pourront voir le film à 19h dans les lieux choisis et bien que les billets pour le film seront mis en vente à partir du 10 février, ces projections spéciales auront leurs billets disponibles à partir de demain à 9h PT. Un détail intéressant : les fans recevront leurs billets avec un exemplaire exclusif du roman graphique « Batman : le long Halloween » avec une couverture spéciale inspirée du film.

Avant les débuts en HD, Warner Bros. présenté une affiche spéciale de homme chauve-souris pour sa première en IMAX. Le style artistique de cette pièce rappelle une image de Drew Struzan ou une illustration de David Mack. On retrouve tous les personnages du film dans cet art non conventionnel qui véhicule une sensation troublante comme tout ce que le producteur de ce projet a avancé.

homme chauve-souris met en vedette Robert Pattinson dans Bruce Wayne, Andy Serkis dans Alfred, Paul Dano dans The Riddler, Colin Farrell dans The Penguin, Zoë Kravitz dans Catwoman, Jeffrey Wright dans James Gordon et John Turturro dans Carmine Falcone. Le film sortira ensuite au cinéma 4 mars.

