Warner Bros. présentera un nouveau film Hot Wheels aux côtés de JJ Abrams

Préparez-vous à démarrer vos moteurs lorsque le nouveau »Roues chaudes » en salles. Le producteur du réalisateur JJ Abrams, Bad Robot, adaptera la ligne de jouets de voitures de course dans un film. Selon de nouveaux rapports, cette nouvelle production disposera d’un gros budget pour la rendre possible, avec de nombreuses voitures élégantes, des camions monstrueux et des motos.

Le projet Bad Robot sera une collaboration directe avec Mattel Films et devrait sortir aux côtés de Images de Warner Bros.. « En tant que leader mondial de la culture automobile, Hot Wheels a enflammé l’esprit de défi chez les passionnés de voitures depuis des générations », a déclaré le producteur exécutif de Mattel Films, Robert Brenner.

« Les fans de tous âges sont maintenant prêts pour la course de leur vie alors que l’incroyable talent de Bad Robot de JJ Abrams se joint à nous avec Warner Bros. Pictures pour transformer la propriété intellectuelle légendaire de Hot Wheels en une histoire palpitante. » pour le grand écran , » il a continué.

Les plans pour un film « Hot Wheels » se développent et stagnent depuis de nombreuses années. Au début des années 2000, Sony a présenté le projet comme une histoire d’aventure fantastique de style « Retour vers le futur ». Après que McG a quitté le projet en 2006, le producteur Joel Silver l’a développé pendant un certain temps avant de passer à Warner Bros. en 2011.

Les premiers jouets »Hot Wheels » sont sortis en 1968 et sont depuis devenus la gamme de jouets la plus vendue au monde. La franchise a vendu plus de 6 milliards de jouets à ce jour et 500 millions de voitures sont désormais vendues chaque année.

Mattel Films est actuellement en production sur une autre adaptation avec Warner Bros Pictures, l’élaboration d’un nouveau film »Barbie », qui mettra en vedette margot robbie et Will Ferrell et réalisé par Greta Gerwig.