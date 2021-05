Warner Bros.Oublié Johnny Depp: ils ont trouvé un acteur pour le nouveau Willy Wonka

Willy Wonka est l’un des personnages les plus emblématiques de la culture populaire, et a été présenté pour la première fois à l’écran par Gene Wilder dans l’adaptation de 1971. En 2005, il revient au cinéma grâce à Charlie et la chocolaterie, là où la figure a été incarnée par Johnny Depp, et maintenant Warner Bros prendra un chemin différent, dans lequel l’acteur n’apparaît en aucun cas et sera remplacé par un nouvel interprète.

Ce n’est pas une nouvelle que Warner et Depp ont rompu toutes les relations possibles depuis qu’il a perdu le procès en diffamation contre le journal Le soleil, qui l’a directement accusé de «batteur de femme». Suite au verdict, WB officialise son licenciement de la saga Fantastic Animals, où il jouait Gellert Grindelwald, et ils ont confirmé Mads Mikkelsen à sa place.

De là, la société de production a gagné la colère des partisans de l’acteur, non seulement pour l’avoir dissocié de la société et de ses projets, mais aussi pour avoir gardé son ex-femme, Amber Heard, toujours dans leurs rangs, qui sera Mera dans le en second lieu par Aquaman. Maintenant, cette gêne va se multiplier pour avoir laissé derrière lui la nouveauté du chocolatier, qui aura une histoire renouvelée.

+ WB choisit un nouveau Willy Wonka

Selon le rapport des médias Date limite, Warner Bros.dans le rôle de Timothée Chalamet dans le rôle du nouveau Willy Wonka. Ce nouveau film ne se concentrera pas sur l’intrigue que nous connaissons tous avec Charlie et son usine, ici se concentrera sur la jeunesse du personnage, ses origines et ses aventures avant de se lancer dans le monde du chocolat. Étant une version adolescente, il y a peut-être la réponse à la question de savoir pourquoi Depp n’est pas pris en compte.

En plus d’agir, ils ont rapporté que Chalamet se produira en tant que chanteur et danseur, car il y aura différents numéros musicaux dans le film. Ce ne sera pas la première fois que je prends un personnage que Johnny a fait, si nous nous souvenons que dans les heures précédant le dernier Super Bowl a fait une publicité dans laquelle il a joué le fils de Edward Scissorhands, les jeunes ciseaux. Un nouveau Depp est-il né?