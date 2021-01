Warner Bros.nie que la série télévisée Harry Potter se passe réellement

Les rumeurs d’une émission télévisée en direct sur Harry Potter ont peut-être été exagérées. Récemment, des rapports ont été largement diffusés à partir de publications commerciales de confiance telles que The Hollywood Reporter, suggérant qu’une série télévisée se déroulant dans le monde des sorciers en était à ses débuts, avec l’intention de la publier sur le service de streaming HBO Max. Cependant, Warner Bros., le studio qui contrôle la franchise, est intervenu pour éventuellement verser un peu d’eau froide sur la situation.

Une fois que la nouvelle a fait surface, HBO Max et Warner Bros. ont publié une brève déclaration disant: « Il n’y a pas Harry Potter série en développement au studio ou sur la plateforme de streaming. « Cela signifie donc qu’aucun projet de ce type n’est actuellement en développement, officiellement. Mais il y a quelques points importants à noter ici. D’une part, le rapport sur les origines de THR incluait également cette déclaration La publication a noté qu’aucun écrivain ou talent n’est attaché et que cette émission en était à ses débuts. Donc, elle n’est peut-être pas officiellement en développement, mais le studio pourrait encore jouer avec l’idée.

En tout cas, pour l’instant du moins, rien n’est officiel. Cela semble inévitable, étant donné la nécessité pour HBO Max de renforcer son nombre d’abonnés. WarnerMedia a parié gros sur le service de streaming, cherchant à concurrencer Netflix, Disney + et tout le monde sur le marché du direct aux consommateurs. L’un des meilleurs moyens d’attirer des abonnés est d’utiliser un contenu de marque attaché à une marque ou une franchise bien-aimée. Disney a réussi à le faire extrêmement bien avec Guerres des étoiles sur Disney +, sortie The Mandalorian lors du lancement. Harry Potter est l’une des plus grandes, sinon la plus grande marque de Warner Bros. ‘ bibliothèque. Étendre la franchise au streaming a tout son sens.

Les rapports d’un live-action Harry Potter L’émission de télévision s’alignait également avec d’autres nouvelles récentes. Le studio a promu l’exécutif Tom Ascheim pour superviser l’ensemble du monde sorcier, qui a été créé par l’auteur JK Rowling. On dit qu’une partie de son travail consistera à étendre la franchise aux autres plates-formes du studio, telles que HBO Max. Rowling, il est à noter, a beaucoup de contrôle sur la franchise et a son mot à dire dans chaque projet présenté. Elle est une force motrice majeure dans le Bêtes fantastiques les retombées. Rowling a également été critiquée récemment pour ses commentaires publics sur les personnes transgenres.

Même si ce n’est pas maintenant, c’est plus que probablement une question de quand Harry Potter se développe à la télévision. Y compris les deux premiers Bêtes fantastiques films, la série a rapporté un incroyable 9,2 milliards de dollars au box-office mondial. Sans parler des attractions du parc à thème, de la marchandise et des jeux vidéo. Une émission de télévision en streaming à gros budget semble être la prochaine étape. Même si Warner Bros. n’a pas encore un tel projet en développement. Du moins pas qu’ils soient prêts à discuter. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet présumé seront disponibles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par The Wrap.

