Warner Bros Interactive a déposé une demande de brevet pour le système Nemesis ‘Shadow of Mordor’: Rapport

02 févr.2021 09:28:19 IST

Warner Bros.Interactive a déposé une demande de brevet sur le système Nemesis utilisé dans Ombre du Mordor et sa suite, Ombre de la guerre. Le système est celui qui personnalise les PNJ orcs en réponse aux actions que les joueurs entreprennent contre eux, signalé Joueur PC. Selon le rapport, il s’agit d’un brevet pour les personnages némésis, les forts, les vendettas sociales et les adeptes des jeux informatiques. Le rapport a cité le jeu de Mark Brown Boîte à outils du fabricant vidéo où il l’a comparée à la flèche flottante brevetée qui indique aux joueurs où aller dans Crazy Taxi.

Le rapport a ajouté que d’autres jeux ont également utilisé des mécanismes similaires au système Nemesis depuis sa création en Ombre du Mordor. Ceux-ci inclus Warframe, Assassin’s Creed Odyssey, Path of Exilel’expansion de la trahison et le Guerre des élus extension pour XCOM 2.

Selon un rapport de NME, le jeu développé par Monolith Productions pour Terre du Milieu: Ombre du Mordor a été bien accueilli pour sa capacité à suivre les actions des joueurs dans le jeu. Les orcs se souviendraient des actions des joueurs et graviraient une hiérarchie complexe d’autres orcs, narguant et défiant le joueur, ainsi qu’en acquérant des capacités spéciales qui rendraient plus difficile la tâche des joueurs de les vaincre.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂