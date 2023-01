Warner Bros. inclura du contenu HBO Max sur Prime Video

Les entreprises Découverte de Warner Bros. Oui Amazone viennent d’annoncer un nouvel accord qui rendra le contenu de HBO visible via la plateforme de streaming. Première vidéo. Selon des informations, la plate-forme d’Amazon disposera d’un « Warner Pass » qui permettra aux utilisateurs d’accéder au contenu de Cartoon Network, Discovery Channel, CNN, entre autres.

Ce nouveau service ne sera disponible qu’en France dans un premier temps, avec une sortie prévue en mars 2023. Les utilisateurs de Prime Video qui souhaitent le »Warner Pass » devront acheter un abonnement séparé.

Pour célébrer cette nouvelle union, les entreprises ont annoncé que les abonnés de Prime Video pourront regarder la série de »Le dernier d’entre nous » sur HBO sans frais supplémentaires, avec des épisodes disponibles un jour après leur première sur HBO et HBO Max.

Le contenu proposé par »Warner Pass » comprend les séries acclamées »The Sopranos », »Sex and The City », »Game of Thrones », »Veep », »Chernobyl » ‘ et »Le Fil ». Il propose également de nouvelles émissions comme »True Detective : Night Country », »The Idol » et »White House Plumbers », ainsi que de nouvelles saisons de »Barry », »Succession », ‘ » Perry Mason » et » Quelqu’un quelque part ».

« Nous sommes ravis d’avoir conclu un nouveau partenariat avec Prime Video en France », a-t-il déclaré. Pierre Branco, France Directeur Général de Warner Bros. Discovery. « Le lancement du ‘Warner Pass’ est une excellente nouvelle pour le public français, car nos fans pourront accéder à toutes les séries HBO et à nos 12 chaînes TV avec un seul abonnement. »

Ce nouvel accord Warner avec Amazon intervient après que la société a connu une année 2022 pleine d’annulations. Depuis la fusion de Warner avec Discovery, le nouveau PDG, David Zaslav, a commencé à annuler divers contenus de la plateforme HBO Max sans préavis.

Cependant, il a été récemment confirmé que la société n’avait plus l’intention d’annuler d’autres projets à l’avenir, garantissant que la plate-forme continuerait à ajouter du contenu et à offrir de nouvelles options à ses utilisateurs.

On ignore actuellement si la nouvelle union de Warner Bros. Discovery et Amazon envisage d’étendre le »Warner Pass » à des régions hors de France.