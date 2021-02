Warner Bros fait appel à Ta-Nehisi Coates pour écrire un nouveau film de Superman

Superman se dirigera à nouveau vers le grand écran pour une sortie en solo avec une nouvelle version de Ta-Nehisi Coates.

SupermanLes aventures de Batman sur grand écran ont connu une période plus difficile que les nombreuses itérations de Batman, mais cela n’empêche pas les fans d’espérer plus de chances! Aujourd’hui, grâce à un rapport exclusif de Shadow and Act, annonce que JJ Abrams produit un nouveau film de Superman pour WB avec Ta-Nehisi Coates à bord pour l’écrire.

« Être invité dans l’univers étendu de DC par Warner Bros., DC Films et Bad Robot est un honneur,»A déclaré Coates dans un communiqué. « J’ai hâte d’ajouter de manière significative à l’héritage du héros mythique le plus emblématique des États-Unis.«

En outre, JJ Abrams a également commenté le nouveau film, « Il y a une nouvelle histoire de Superman, puissante et émouvante, qui n’a pas encore été racontée. Nous ne pourrions pas être plus ravis de travailler avec le brillant M. Coates pour aider à porter cette histoire sur grand écran, et nous sommes plus que reconnaissants à l’équipe de Warner Bros. pour cette opportunité.. »

Coates n’est pas étranger aux histoires de bandes dessinées, ayant écrit des histoires primées Panthère noire bandes dessinées, ainsi que certains Capitaine Amérique s’exécute. Bien qu’il n’y ait pas encore de réalisateur attaché, d’autres rapports à venir disent que le film mettra l’accent sur un Superman noir cette fois-ci.

On ne sait pas si cela signifie que nous verrons Calvin Ellis à l’écran, ou juste une version différente de Clark Kent. De toute façon, je suis ravi de voir Superman obtenez plus d’opportunités sur grand écran. Alors que j’aimerais voir Cavill revenir (et il n’y a aucune raison qu’il ne puisse pas apparaître ici et là avec DC’s Multiverse).

Qu’espérez-vous voir de ce nouveau film de Superman?