Warner Bros. et Discovery partagent un nouveau nom de société et un nouveau logo suite à la fusion

Si vous avez suivi l’actualité du divertissement ces dernières semaines, vous savez que Discovery et WarnerMedia ont récemment annoncé une fusion à succès qui va encore remodeler le paysage du divertissement. Désormais, les deux sociétés ont annoncé le nom de la future société qui naîtra de la fusion ; Warner Bros. Découverte. De plus, le nouveau logo de l’entreprise, ainsi qu’un slogan, ont également été dévoilés.

Warner Bros. Discovery sera le nom après la fusion pic.twitter.com/EcFfsGciYq – Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) 1 juin 2021

Warner Bros. Discovery sera le nom de la grande société de médias une fois que la fusion aura reçu l’approbation réglementaire. Le slogan sera « L’étoffe dont sont faits les rêves », qui est un clin d’œil au film classique Le faucon maltais. Quant au logo, il présente simplement le nouveau titre en lettres classiques de Warner Bros. avec quelques nuages ​​en arrière-plan et un slogan écrit en dessous. David Zaslav, président et chef de la direction de Discovery et futur chef de la direction de cette entreprise nouvellement formée, a déclaré ceci.

« Warner Bros. Discovery aspirera à être l’endroit le plus innovant, passionnant et amusant pour raconter des histoires au monde, c’est ce que sera la société. Nous aimons le nom de la nouvelle société car il représente la combinaison de Warner Bros.’ légendaire héritage centenaire de narration créative et authentique et de prise de risques audacieux pour donner vie aux histoires les plus étonnantes, avec la marque mondiale de Discovery qui a toujours défendu avec brio l’intégrité, l’innovation et l’inspiration. Il y a tellement de cultures merveilleuses, créatives et journalistiques qui constituent la famille Warner Bros. Discovery. Nous pensons que ce sera le meilleur et le plus excitant endroit au monde pour raconter des histoires importantes, importantes et percutantes dans tous les genres et sur toutes les plateformes : cinéma, télévision et streaming. «

Warner Bros. Discovery est décrit comme une entreprise « pure play ». Il possédera l’une des médiathèques les plus complètes au monde avec près de 200 000 heures de programmation et réunira plus de 100 marques sous un même toit. Cela inclut HBO, Warner Bros., Discovery, DC, CNN, WB Games, Turner Sports, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Turner Classic Movies, Wizarding World, Adult Swim, Eurosport, Magnolia, TLC, Animal Planet , ID et bien d’autres.

AT&T a précédemment fusionné avec Warner Bros. dans le cadre d’une fusion à succès destinée à bouleverser le paysage médiatique. WarnerMedia a alors été formé. Mais la société de télécommunications a récemment révélé qu’elle allait scinder WarnerMedia dans le cadre d’un accord massif de 43 milliards de dollars avec Discovery. Les deux sociétés de médias, en fin de compte, chercheront à rivaliser dans le jeu de streaming avec d’autres acteurs tels que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+.

WarnerMedia a HBO Max sous son égide, avec le lancement du service l’année dernière. Discovery, quant à lui, a Discovery+. Reste à savoir si les services fusionneront quand/si l’accord sera approuvé, ou s’ils resteront indépendants. Quoi qu’il en soit, la puissance combinée de ces deux géants des médias les positionnera mieux pour concurrencer les poches profondes de Netflix et les franchises attrayantes contrôlées par Disney, telles que Marvel Cinematic Universe et Guerres des étoiles.

De telles fusions deviennent de plus en plus courantes à mesure que le paysage médiatique continue de s’orienter vers le streaming. Plus récemment, Amazon a annoncé un accord pour l’achat de MGM évalué à plus de 8,5 milliards de dollars. Pendant ce temps, on pense qu’Apple pourrait faire un jeu similaire, Lionsgate étant considéré comme une cible possible. Cependant, Sony a clairement indiqué qu’ils ne sont pas à vendre malgré les spéculations selon lesquelles la société pourrait être une cible logique pour un géant de l’entreprise espérant s’emparer d’une énorme médiathèque pour renforcer ses offres de streaming. Cette nouvelle nous parvient via Discovery.com.

