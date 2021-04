Warner Bros éliminera-t-il vraiment les DVD et Blu-Rays l’année prochaine?

Ceux qui aiment les médias physiques risquent de subir un coup dur l’année prochaine. Selon l’historien de l’animation Jerry Beck, Warner Bros. commencera à éliminer progressivement les versions DVD et Blu-ray à partir de 2022. Cela signifie que les futurs films et émissions de télévision ne seront probablement pas sortis physiquement, l’accent étant mis sur le streaming. Plus précisément, HBO Max.

La nouvelle a commencé à circuler sur Twitter récemment. Bien que Jerry Beck n’ait pas tweeté depuis son compte personnel depuis un certain temps, certaines captures d’écran de ce qui semble être un groupe Facebook ont ​​récemment fait le tour. Dans les captures d’écran, Beck dit que Warner Bros. n’a pas l’intention de commémorer des anniversaires marquants dans le monde de l’animation l’année prochaine. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg.

« Pour le moment, il n’est pas prévu de commémorer les anniversaires de Daffy ou Tweety l’année prochaine, ou jamais. La société s’éloigne lentement des supports physiques. Je ne prévois pas de dessins animés classiques sur DVD ou Blu-ray à ma connaissance ( sauf pour un projet dont nous sommes au milieu et qui pourrait sortir plus tard cette année … ou pas). Tout est possible … il faudra juste attendre et voir. «

Jerry Beck n’est pas directement associé à Warner Bros. mais est considéré comme un initié de confiance dans ce domaine. C’est un historien légitime et il a beaucoup de crédibilité. Donc, même si cela ne vient pas directement de la bouche du cheval, cela vaut certainement la peine d’y prêter attention. Parlant plus loin, il a élaboré, en disant ce qui suit.

« Il comprend à la fois Warner Archive et Warner Home Video. Vous verrez toujours quelques nouvelles versions des deux pendant le reste de 2021, mais celles-ci étaient prévues l’année dernière. L’année prochaine (2022), c’est quand les changements de cette année se feront sentir. Oui, les sets Tex Avery se sont assez bien vendus pour la division de la collection d’archives à faible frais généraux. Mais dans l’ensemble, ce sont des cacahuètes … et l’accent est désormais mis sur le streaming (HBO Max). «

Il est à noter que Jerry Beck se spécialise dans l’animation et qu’il pourrait parler, plus spécifiquement, de cette arène. Dans tous les cas, l’abandon des médias physiques avec une attention tournée vers le streaming a du sens. Bien que de nombreux cinéphiles aiment toujours les Blu-ray, le marché se rétrécit depuis des années. C’est un marché de niche, relativement parlant. Le streaming, quant à lui, est considéré comme l’avenir du divertissement et représente des milliards possibles de revenus mensuels fiables.

Ceci est également important car des entreprises comme Apple et Amazon font actuellement face à des poursuites judiciaires en ce qui concerne les achats de films et de télévisions numériques. Ces achats ne sont pas tant détenus que loués tant que la société décide de diffuser ces titres sur des plates-formes comme iTunes. Dans cet esprit, les Blu-ray, et plus récemment les versions 4K Ultra HD, ont beaucoup de valeur pour ceux qui veulent s’assurer de pouvoir regarder certains films indéfiniment. Certes, ce ne serait, au pire, que Warner Bros.Mais il serait facile de voir Disney et d’autres studios emboîter le pas afin de doubler le streaming. Vous pouvez consulter les captures d’écran, partagées par le peng Twitter compte, pour vous-même.

Obtenez tous les DVD / Blu Rays WB tant que vous le pouvez. Selon ce type (qui travaille régulièrement avec Warner Archive, leur service de DVD boutique), Warner commencera à quitter ce marché en 2022. pic.twitter.com/Nwa6f1NU68 – peng (@peng_says) 19 avril 2021

Sujets: Streaming