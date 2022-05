Warner Bros. Discovery serait « frustré » par le manque de projets DC de JJ Abrams

La fusion Warner Bros. Discovery étant terminée, le PDG David Zaslav examine de plus près les films et séries de la société en cours de développement. Beaucoup de ces projets sont censés provenir de JJ Abrams, dont la société de production Bad Robot a signé un accord global de 250 millions de dollars avec Warner en 2019. Abrams travaille sur des séries originales telles que Demi-monde et Sous réserve de modifications pour HBO Max, et possède également une poignée de propriétés DC en cours de développement. Cependant, un nouveau rapport du Hollywood Reporter affirme que Warner Bros. Discovery exprime sa frustration face au manque de contenu que l’accord Bad Robot a produit jusqu’à présent.

Des spectacles tels que Constantin, Madame Xet l’animation Batman : Croisé Caped sont tous en préparation d’Abrams, mais les mises à jour de production ont été rares ou inexistantes. En réalité, Constantin et Madame X n’ont même pas été officiellement annoncés bien que Warner ait apparemment vu des scripts pour les épisodes des deux. Batman : Croisé Caped a été annoncé l’année dernière, mais un peu comme Constantin et Madame Xil n’y a pas de calendrier sur le moment où le successeur spirituel de Batman : la série animée atteindra HBO Max. Des sources du Hollywood Reporter disent que la frustration avec WBD réside dans le fait qu’Abrams a revendiqué une poignée de personnages DC différents, mais n’a rien à montrer pour cela. Tous ces projets sont dans les limbes de la production, ce qui ne convient apparemment pas à Zaslav et au braintrust de WBD.





JJ Abrams essaie de construire un univers sombre de la Justice League







Les projets DC en cours d’Abrams sont destinés à créer un univers Justice League Dark sur HBO Max. Un film mettant en vedette des personnages DC surnaturels tels que John Constantine, Zatanna, Swamp Thing et bien d’autres est en développement depuis des années, et il semble que le concept ait été transposé dans le monde du streaming. Les méchants robots Constantin la série devrait être un redémarrage du personnage classique, ne partageant aucun lien avec l’itération vue à travers Flèche et Légendes de demain. Madame X sera centré autour de Madame Xanadu, une sorcière dont les origines comiques remontent à la fin des années 1970. D’autres projets de Justice League Dark pourraient découler de là, mais les deux premières séries doivent d’abord démarrer … quand cela se produira.





Zaslav a l’intention de maximiser le potentiel des personnages DC que WBD a sous son contrôle, il n’est donc pas surprenant qu’il aimerait voir un développement réel sur les projets Abrams. Le nouveau PDG essaie non seulement de garder du contenu frais sur HBO Max pour suivre la myriade d’autres streamers, mais aussi d’être un concurrent dans l’espace des super-héros avec Disney et Marvel Studios. Avoir une entreprise aussi réputée que Bad Robot travaillant sur différents projets DC est certainement un coup d’État pour Zaslav, mais l’accord avec Abrams ne portera ses fruits qu’une fois que la série verra le jour. Zaslav a déjà supprimé une propriété DC en développement de la liste de production de WBD (Les Wonder Twins)et d’autres peuvent être ajoutés à cette liste si Bad Robot ne produit pas en temps opportun.





Guillermo Del Toro décrit ses plans de film sombre de la Justice League abandonnés

