Warner Bros. Discovery Exec dit que l’annulation de Batgirl était "Hors de proportion."

Alors que de nombreux fans sont toujours mécontents de l’annulation inattendue et sans cérémonie de Fille chauve-souris, Warner Bros. Discovery CFO Gunnar Wiedenfels a été le dernier à ajouter son opinion aux réactions et à l’attention sur la disparition du film. Selon le patron du studio, la décision d’abandonner Fille chauve-souris reçu trop d’informations de sources « externes » et le tout était « hors de proportion ».





Fille chauve-souris devait jouer Leslie Grace dans le rôle-titre, avec Brendan Fraser apparaissant comme le méchant Firefly, JK Simmons reprenant son rôle de commissaire Gordon dans la Justice League et Michael Keaton revenant pour la première fois en plus de 30 ans en tant que Batman. Avec le film en phase finale de production, la dernière chose que quelqu’un a vue venir était une annulation quelques jours seulement après qu’il a été suggéré que le film pourrait même obtenir une sortie cinématographique en Europe. Wiedenfels a récemment ajouté ses réflexions sur la question tout en parlant à Variété. Il a dit:

« Pour moi, vous savez, c’est un peu disproportionné, en termes d’attention extérieure. L’accent est mis ici, à l’avenir, sur le contenu que nous dépensons plus que jamais dans l’histoire des deux sociétés héritées. Nous continuons à faire des investissements importants — nous les ferons différemment. Les médias aiment parler des médias, je suppose. Je ne pense pas que ce soit inhabituel. Nous sommes une industrie créative et l’un des éléments de la créativité est qu’il y a un jugement et des points de vue sur le potentiel de ce qu’un certain morceau de [intellectual property] pourrait être. De toute évidence, les corrections de cap, apporter des changements rapidement là où nous ne sommes pas d’accord avec la piste sur laquelle WarnerMedia était, cela a demandé beaucoup de courage et d’exécution tôt.





Batgirl L’annulation a été considérée comme nécessaire par Warner Bros. Discovery

Les fans peuvent ne pas être d’accord, mais la déclaration sans vergogne de Wiedenfels se compare aux précédentes du PDG David Zaslav, qui expliquait que l’annulation de Fille chauve-souris et d’autres projets imminents faisaient tous partie d’un bouleversement financier plus important au sein de l’entreprise, ce qui a conduit à la décision selon laquelle une déduction fiscale était plus bénéfique pour les finances de l’entreprise que de les libérer.

Lorsque Warner Bros. et Discovery ont fusionné, on s’attendait toujours à ce qu’il y ait plusieurs changements à venir, mais à l’époque, on ne pensait pas que ces changements seraient si rapides ou brutaux. Alors que l’annulation de Fille chauve-souris est peut-être logique pour l’entreprise, les fans de DC, Brendan Fraser et Michael Keaton ne le voient toujours pas de cette façon. Si le film en était aux premiers stades de développement ou n’avait même été qu’à mi-chemin du tournage, il aurait peut-être été plus facile à accepter.

Même si Warner Bros. Discovery a construit des ponts avec l’actrice Leslie Grace et les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah, disant qu’ils veulent travailler avec eux tous sur d’autres projets à l’avenir, quand et si cela se produit est quelque chose qui n’est pas encore dégager. Pour l’instant, cependant, il semble que Warner Bros. Discovery soit résolu dans sa décision, et aucune opinion publique ne changera cela.