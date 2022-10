Warner Bros. Discovery a récupéré un total de 2 milliards de dollars de ses annulations

La compagnie Découverte de Warner Bros. Il vient de confirmer qu’il a pu économiser au total entre 2 et 2,5 milliards de dollars grâce à l’annulation massive de films et de séries qu’il a effectuée il y a quelques mois.

Dans un communiqué, Warner Bros. Discovery a noté que d’autres restructurations sont à venir dans un proche avenir, ajoutant que les initiatives de restructuration devraient être achevées dans une plus grande mesure d’ici la fin de 2024. Cela signifierait que l’entreprise pourrait continuer à annuler certains de ses projetsbien que l’annulation d’aucun n’ait encore été confirmée.

Ce montant important d’économies provenait de la « détérioration du contenu et des annulations de développement », faisant partie de la restructuration de Warner Bros. en fusionnant avec la société Discovery, des chiffres qui devraient atteindre 3,2 milliards de dollars et 4,3 milliards de dollars.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Black Adam pourrait avoir une suite très prochainement

Les annulations par WBD ont alarmé tous les fans après que le film a été complètement abandonné »Fille chauve-souris » de DC en août dernier, production qui était presque terminée. La décision du directeur exécutif de la société, David Zaslav, était en partie de « protéger la marque DC », puisque la société voulait qu’elle soit donnée comme une grande sortie en salles et non comme une première de HBO Max telle qu’elle a été conçue. .

Outre »Batgirl », le catalogue de la plateforme de streaming HBO Max a été affecté par les annulations de Warner, le catalogue HBO Max ayant supprimé une grande quantité de contenu, y compris des productions originales de la plateforme sous la marque Max Originals ». Selon les rapports, cette décision a permis à l’entreprise d’économiser dix millions de dollars au total.

Cela pourrait également vous intéresser: DC Studios nomme James Gunn président et chef de la direction avec Peter Safran

Pendant le temps des annulations, les films »Aquaman et le royaume perdu » et »Shazam! Fury of the Gods » ont été retardés, de nombreux fans pensant qu’ils seraient finalement annulés, tout comme »Batgirl ». Cependant, la suite de » Shazam! » sortira le 17 mars 2022, tandis que » Aquaman » sortira en salles le 25 décembre 2023.