Warner Bros développe déjà un remake de « The Lost Boys »

En 1987, le regretté réalisateur Joel Schumacher présentera au monde « The Lost Boys », un film dans lequel il fait une étrange combinaison entre l’horreur paranormale et la comédie adolescente dans le style des années 80, dont le succès devant la critique et son recueil en Le box-office a engendré deux suites et sa propre série de bandes dessinées, conservant à ce jour le statut de culte parmi les fans d’horreur.

« The Lost Boys » racontait l’histoire de deux frères interprétés par Corey Haim et Jason Patrick, dont les parents viennent de divorcer, ils ont donc déménagé dans une ville côtière de Californie avec leur père. Là, ils découvriront que la ville est terrifiée par la présence d’un mystérieux gang d’adolescents motocyclistes, qui découvrent rapidement qu’il s’agit d’un groupe de vampires.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Batman »: le compositeur révèle un aperçu de sa bande originale

Un nouveau reportage du Hollywood Reporter a indiqué que Warner Bros Pictures prépare un remake de ce film, avec les performances de Noah Jupe (A Quiet Place) et Jaeden Martell (It, Knives Out) dans les rôles principaux, qui jusqu’à l’At dès lors qu’ils sont les seuls acteurs impliqués dans le projet.

Ce qui est intéressant dans ce nouveau film, c’est le choix de son réalisateur : Jonathan Entwistle. Le réalisateur et scénariste a acquis une grande notoriété dans son travail avec Netflix en tant que créateur et scénariste de la série « The End of the F *** ing World » et « I’m Not Okay With This ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Amy Adams promet plus de musique et de danse dans la suite de « Enchanted »

Además, el reporte señala que esta nueva versión de “The Lost Boys” contará con la participación del guionista Randy McKinnon, quién actualmente está trabajando con DC en el desarrollo de la primera adaptación cinematográfica de “Statick Shock”, proyecto que ha estado sumamente activo depuis l’année dernière.

La nouvelle version de « The Lost Boys » s’éloignera de son cadre des années 80 et renouvellera son histoire en l’adaptant à l’ère moderne. Jusqu’à présent, Warner Bros n’a pas fourni plus de détails sur les changements radicaux possibles de l’histoire originale, ou du reste des acteurs de sa distribution, il est donc présumé que le projet en est à ses premiers stades de développement.