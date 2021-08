Warner Bros confirme le retour de James Gunn dans l’univers DC

Bien qu’il n’ait pas encore été commercialisé (sauf au Royaume-Uni), « The Suicide Squad » a été très bien accueilli par la critique spécialisée, tout en étant l’une des productions les plus attendues de l’année. C’est pourquoi Warner Bros a confirmé que le réalisateur James Gunn reviendrait (sous une forme ou une autre) dans un prochain film de l’univers DC, selon Walter Hamada, cadre en charge de cette division des studios.

Cette conformation a été annoncée par The Hollywood Reporter dans un article dans lequel les membres de la distribution et de l’équipe de production de « The Suicide Squad » ont été interviewés, où Hamada a été interrogé sur la possibilité d’un retour de Gunn dans la franchise une fois que vous en aurez fini avec « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ».

« Il reviendra. Nous avons plus de matériel prévu », vient de répondre Hamada. « The Suicide Squad » a une projection estimée à 70 millions de dollars pour son premier week-end en salles, qui pourrait être le plus gros week-end du cinéma international après le début de la pandémie. Si cette prévision se réalise, Gunn aurait les portes ouvertes pour un futur retour dans les studios Warner Bros.

« The Suicide Squad » nous présente une nouvelle fois les murs de Belle Reve, la prison chargée d’enfermer les super-vilains les plus dangereux de l’univers DC Comics, et est aussi le siège de la Task Force X, une équipe formée par ces individus qui ils cherchent juste un moyen de réduire leurs peines, y compris des personnages hauts en couleur comme Captain Boomerang, King Shark, Ratcatcher II. Peacemaker, Polka Dot Man et la fabuleuse Harley Quinn.

James Gunn a anticipé qu’il s’agissait de son film le plus grand et le plus ambitieux à ce jour, préparant un casting comprenant Viola Davis, Joaquin Cosío, Daniela Melchior, Idris Elba, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney, David Dastmalchian, Peter Capaldi et bien d’autres. « The Suicide Squad » sortira en salles le 5 août.