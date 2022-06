Warner Bros chercherait Henry Cavill pour revenir en tant que Superman à DC

Warner Bros

Superman d’Henry Cavill est toujours l’un des plus acclamés par les fans de DC, donc après son limogeage, Warner chercherait à le ramener. Connaître tous les détails.

©IMDBHenry Cavill comme Superman

L’année dernière Warner Bros surpris avec des nouvelles juste le jour de l’anniversaire de Henry Cavill, c’est-à-dire le 5 mai. Comme s’il s’agissait d’une sorte de cadeau ou plutôt de cauchemar, la société a confirmé que l’acteur ne jouerait plus Superman. La raison de cette décision n’a jamais été révélée, mais selon différentes spéculations, DC prévoyait de changer de protagoniste pour donner une nouvelle orientation à ce super-héros.

A tel point qu’au-delà Henry Cavill il n’a jamais parlé de ce qui s’est passé, plus d’une fois il a confirmé qu’il jouerait volontiers le rôle de Clark Kent, qui l’a catapulté à la renommée internationale. Cependant, Warner n’a pas répondu et les fans ont été indignés à plusieurs reprises en demandant son retour. Mais, apparemment, après un an d’attente, la nouvelle la plus attendue est arrivée : l’acteur pourrait revenir dans la franchise.

Bien sûr, pour le moment, il n’y a pas de confirmation officielle, mais comme il est apparu récemment, avec l’arrivée de David Zaslav en tant que PDG de Discovery et Warner, le modus operandi de l’entreprise a été modifié. Apparemment, le format de film de la société sera divisé en trois parties : une fusion Warner Bros et New Line Cinema, un autre Warner Animation et le troisième entièrement axé sur les produits DC.

Par conséquent, lorsqu’on travaille à fond sur les productions de la franchise de super-héros, tout indique que Zaslav veut que Superman soit le point central de l’étude. Mais, pour y parvenir, il tenterait de ramener Henry Cavill au personnage.. était la porte L’emballage celui qui a confirmé cette nouvelle et qui a également indiqué que David donnerait des instructions à son équipe pour faire venir l’acteur.

Selon ledit média, le PDG veut « éliminer tous les projets Superman en développement et recommencer avec Cavill ». Apparemment, cette décision aurait été prise dans le but de promouvoir un film avec Superman d’Henry Cavill en tant que protagoniste de tout plan visant à créer un univers partagé DC. En fait, pour cette raison même, il aurait annulé tous les projets prévus que le personnage avait jusqu’à ce qu’il puisse se réorganiser.

