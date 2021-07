Warner Bros chercherait à décharger NetherRealm et TT Games

Warner Bros prévoit de vendre NetherRealm Studios et TT Games, selon la documentation consultée par le scribe de Windows Central, Jez Corden. S’exprimant dans le cadre d’un podcast, le journaliste a noté que les développeurs de Mortal Kombat et LEGO pourraient être sur le billot, à la suite d’une fusion compliquée qui verra le suzerain AT&T fusionner une partie de ses activités avec le câblodistributeur Discovery.

Bien sûr, il y a eu une incertitude autour de WB Games depuis un certain temps, et on ne sait pas à quel point ces documents sont récents. Il n’y a pas non plus de mention d’un prétendant potentiel, bien que le scuttlebutt en ligne ait rapidement jumelé les équipes avec Microsoft compte tenu de ses poches profondes et de sa récente frénésie de dépenses. En supposant que le développeur soit à vendre, Sony pourrait potentiellement voir de la valeur dans NetherRealm Studios compte tenu de sa propriété du tournoi de jeux de combat EVO.

Corden pense que les films, pas les jeux, peuvent être à blâmer pour la décision de Warner Bros de décharger les développeurs : « Je suppose que Warner Bros n’était pas satisfait des performances du Combat mortel film, [and] ils n’étaient pas satisfaits de la performance des films LEGO. De plus, l’ensemble de la propriété intellectuelle de LEGO est sous licence au Danemark et cela pèse sur leurs bénéfices. »

Nous ne sommes pas tout à fait sûrs d’être d’accord avec cette théorie, car Le film Lego a rapporté près de 500 millions de dollars au Box Office, menant à une suite et à un certain nombre de retombées. En ce qui concerne la Combat mortel film, il n’a pas répondu aux attentes, mais est sorti pendant la crise des coronavirus plus tôt cette année, ce qui aura affecté ses performances.

Quoi qu’il en soit, il est peu probable que ces rumeurs entourant Warner Bros disparaissent, alors ne soyez pas surpris si l’un des studios de l’éditeur se fait bientôt racheter.