Warner Bros aurait saboté la première de «  Batman v Superman  »

Cinq ans se sont écoulés depuis la première de « Batman v Superman: Dawn of Justice », le deuxième film de Zack Snyder dans son adaptation DC Comics et celui qui, jusqu’à présent, reste le plus diviseur de toute son histoire en tant que réalisateur avant la confrontation de les deux héros les plus emblématiques de la maison d’édition.

Le film était initialement prévu comme un point de rencontre pour trois films importants pour le développement de l’univers élargi produit par Warner Bros: « Man of Steel », avec Henry Cavill, « Wonder Woman », un film qui contribuerait à dynamiser davantage la carrière. de Gal Gadot dans l’industrie et un film qui ne s’est jamais concrétisé sur Batman, série écrite, jouée et réalisée par Ben Affleck.

Vous pourriez également être intéressé par: Gal Gadot reconnaît des problèmes avec Joss Whedon lors de la « Justice League »

La façon dont « Batman v Superman » a été reçu est largement connue. Alors que les médias et les critiques en ont fait la cible de vives critiques avec des scores extrêmement bas, des millions de fans étaient enthousiasmés par ce que Snyder avait à offrir dans ses prochains épisodes.

Même avec la sortie de « Ultimate Edition », qui avait une demi-heure supplémentaire qui a été coupée de la coupe finale du film et les 873 millions récoltés au box-office, le mal était fait et les perspectives ne semblaient pas tout à fait brillantes » Justice. League », qui devait sortir l’année suivante.

Le scénariste Chris Terrio a mené une longue interview avec Vanity Fair dans laquelle il a partagé des détails intéressants sur son expérience de travail sur la franchise Warner Bros, notant que « Batman v Superman » avait été saboté par les dirigeants du studio eux-mêmes, notant que la suppression de 30 minutes de séquences était pour garantir plus de projections par jour.

«Si vous prenez 30 minutes de congé sur ‘Argo’, comme ils l’ont fait avec ‘Batman v Superman’, cela n’aura aucun sens. Les critiques diront «Quel scénario faible», car les personnages ne sont pas motivés et ce n’est pas cohérent. Et je serais d’accord avec eux », a déclaré Terrio.

Vous pourriez également être intéressé par: Jason Isaacs aurait ruiné la saga « Harry Potter » pour ses enfants

Depuis le développement de « Man of Steel », Warner Bros avait une attitude hésitante face à la vision présentée par Zack Snyder dans les personnages de DC Comics, qui affecta directement ses productions ultérieures dans le DCEU et son positionnement devant le public.

Alors que certains films comme « Aquaman » ou « Shazam! » ont fait leurs preuves au box-office et devant les critiques, la récente euphorie provoquée par la sortie de « Zack Snyder’s Justice League » montrerait au studio quel chemin les fans veulent continuer, même s’ils refusent de l’accepter.