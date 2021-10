Warner Bros aurait fait Brawler avec Fred Flinstone, Gandalf et Batman

Vous voulez une rumeur loufoque pour bien démarrer votre semaine ? Warner Bros serait en train de développer un mash-up de mascotte de style Super Smash Bros mettant en vedette des personnages comme Fred Flinstone, Johnny Bravo, Gandalf et Shaggy. Le jeu – apparemment nommé Multiversus – a été initialement étiqueté comme le prochain projet de NetherRealm Studios, bien que l’initié gobby Jeff Grubb a depuis frappé les médias sociaux pour clarifier que, bien que le titre soit apparemment réel, il est développé ailleurs.

Il a dit: « Ce combattant de plate-forme Warner Bros est réel, mais ce n’est pas un jeu NetherRealm. Allez. » De toute évidence, le scribe VentureBeat a de solides antécédents, vous pouvez donc probablement compter sur les informations fournies ici.

Cette histoire a commencé sur Reddit, où l’on prétend que la liste actuelle comprend les personnages suivants :

Hirsute

Gandalf

Tom et Jerry

Homme chauve-souris

Fred Pierrafeu

Mad Max

Johnny Bravo

Selon la fuite, ce projet a commencé avec le mème Ultra Instinct Shaggy, qui a vu les fans réinventer la star de Scooby Doo comme un Dragon Ball Z personnage. Il a ensuite été incorporé dans le générique d’ouverture du film d’animation Mortal Kombat Legends : Bataille des Royaumes, et Warner Bros a tellement aimé l’idée qu’ils ont décidé de donner le feu vert à un bagarreur mash-up dans le même style que Super Smash Bros.

De toute évidence, il y a eu un certain nombre de jeux à la formule du combattant de Nintendo, y compris le propre PlayStation All-Stars Battle Royale de Sony et le récent Nickelodeon All-Star Brawl. Cependant, aucun n’a jamais vraiment capturé la magie de la série de Sora Ltd, et nous sommes sceptiques quant à la façon dont cette distribution de personnages rumeur se réunira finalement.