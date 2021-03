Warner Bros aura une tolérance zéro pour le fandom toxique de la Justice League de Zack Snyder

Coupe de Zack Snyder Ligue de justice C’était une étape importante pour les fans de DC Comics, car le projet de film a commencé à partir de zéro comme une idée en 2017 et s’est terminé à l’écran le 18 mars 2021. L’événement a marqué un précédent du pouvoir des fans. mais il a également révélé certains comportements qui peuvent être considérés comme nocifs. Cela a été révélé par les autorités de l’entreprise queIls ont déclaré leur tolérance zéro pour les fandom toxiques De quoi s’agit-il?

La controverse a été ravivée ces derniers jours car après la première du film, les fans ont commencé un nouveau mouvement pour demander à WB de continuer à embaucher Snyder pour la trilogie. #RestoreTheSnyderVerse Cela est devenu viral sur les médias sociaux et a posé une position concernant la continuité du directeur qui a même proposé une nouvelle pétition sur Change.org. Cependant, la campagne comprenait également des techniques plus offensives comme essayer de boycotter la première de Godzilla vs Kong ou commenter les messages antiracistes de la société de production.







En fait, lors de la viralisation de #RealeseTheSnyderCut il y avait aussi attaques directes contre les dirigeants de Warner et harcèlement via les réseaux sociaux. Face à cette situation, la directrice générale s’est exprimée dans un entretien avec Variety. Ann Sarnoff et a été déçu: « Nous ne le tolérerons pas. Ce comportement est répréhensible et peu importe de quelle franchise il s’agit ou quelle entreprise il s’agit. Je suis très déçu des fans qui ont choisi d’emprunter cette voie négative concernant DC, concernant certains de nos dirigeants.« .

Le joueur de 59 ans a également détaillé ce que la société attend du fandom: « Nous voulons que DC soit un fandom sûr et inclusif. Nous voulons que les gens puissent parler des choses qu’ils aiment, mais nous ne voulons pas que cela devienne une culture d’annulation de choses dont une petite partie n’est pas satisfaite. Nous ne soutenons pas cela. Nous soutenons la possibilité et la célébration. «

Le journaliste Sean O’Connell, auteur d’un livre sur le sauvetage de la Justice League, a assuré au Hollywood Reporter qu’il « un contingent relativement restreint de fanatiques » et dit que la position de Warner Bros. lui semble correcte. « Si vous les ignorez, vous tolérez silencieusement ce qu’ils font. Je comprends la nécessité d’une politique de tolérance zéro. », a-t-il assuré.

Ce problème avec le public n’est pas la propriété exclusive de WBStar Wars a souffert de racisme contre John Boyega et Kelly Marie Tran, tandis que Marvel l’a vécu lorsque les trolls ont boycotté les critiques de Captain Marvel.