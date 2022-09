Warner Bros. apporte enfin Trick ‘r Treat au cinéma pour la première fois

Les fans de Sam vont se régaler ! Le film culte classique d’Halloween, Farce ou Friandise, arrive officiellement dans les cinémas avec d’autres films favoris ! Le Warner Bros. officiel et Trick ‘r Treat Les comptes Twitter ont confirmé la bonne nouvelle !

utilisateur Twitter @dansferatu était le partage original des nouvelles à venir. Dans leurs tweets, ils ont annoncé que huit titres arriveront au Regal Cinemas en octobre. Warner Bros. a ensuite retweeté l’annonce, confirmant que les rumeurs sont vraies ! La liste complète se trouve ci-dessous!

Farce ou Friandise (2007)

Les garçons perdus (1987)

Halloween (1978)

Cri 2 (1997)

Aube des morts (1978)

La fiancée de Frankenstein (1935)

La momie (1932)

Créature du lagon arrière (1954)

Pour les personnes qui débutent Farce ou Friandise, le film de 2007 est une anthologie. Le film raconte quatre nouvelles qui se déroulent toutes le soir d’Halloween. Chaque histoire a une apparition de Sam, le petit esprit avec un sac en toile de jute et un pyjama orange et applique les « règles » d’Halloween. Le film suinte pratiquement de tout ce qui concerne Halloween, les citrouilles, les bonbons, les monstres, les fantômes et toutes sortes de choses effrayantes ! Alors que le film était initialement tourné et prévu pour une sortie en salles, en raison de refoulements, le film n’a réussi qu’à avoir diverses projections de festivals avant d’être discrètement poussé vers les médias domestiques en 2009. C’est ici que le film a réussi à trouver son public, à travers le mot de la gueule et des fans partageant avec leurs amis ! Cette prochaine projection sera la première sortie en salles du tube culte, et Sam pourra prendre sa place sur grand écran une fois pour toutes !





Terreur au théâtre !

Il y a un peu de tout dans Farce ou Friandise, mais les fans n’auront pas qu’un seul film pour satisfaire leurs envies cette saison d’Halloween. La liste des films est presque une liste complète de représentations d’horreur de chaque décennie, des années 30 au début des années 2000 (moins les années 40). Si vous êtes fan des slashers, Halloween et Cri 2 sont pour vous ! Halloween n’a pas besoin d’être présenté, le film a présenté au monde Michael Meyers, le slasher emblématique qui s’attaque à des victimes sans méfiance. Nul doute que le retour du film dans les salles est dû au dernier opus de la franchise, Halloween se termineen salles le 14 octobre. Cri 2, d’autre part, est une suite au tube slasher de Wes Craven en 1996 ! Le film, également réalisé par Craven, suit un groupe d’adolescents qui sont non seulement conscients des clichés du genre d’horreur, mais aussi de la suite d’horreur. Le résultat final est un film hilarant, conscient de lui-même, mais toujours effrayant, qui est un digne successeur du premier.





Si vous aimez les monstres universels classiques, La fiancée de Frankenstein, La momieet Créature du lagon noir sont sûrs de satisfaire vos envies! Les trois films sont salués par la critique pour leur utilisation du suspense et des effets spéciaux de premier plan pour l’époque. Fiancée de Frankenstein est toujours considéré par beaucoup comme l’un des plus grands films d’horreur universels et une suite digne de la première apparition de Boris Karloff en tant que monstre.

Aube des morts est une autre suite fantastique et largement considérée comme l’un des plus grands films de zombies. Le film suit un groupe de survivants au milieu d’une apocalypse zombie qui se réfugie dans un centre commercial local de Pittsburgh. En guise de suivi, le film est censé signifier les effets d’une épidémie de zombies à une plus grande échelle que son prédécesseur, Nuit des morts-vivants. En raison de son succès, le centre commercial est aujourd’hui encore un lieu populaire pour les médias zombies !





Enfin, il y a Les garçons perdus! Le film suit deux frères qui trébuchent dans une ville qui est un terrain de jeu fréquent pour les vampires. Le film a été reconnu pour avoir apporté un angle de jeunesse sexy au mythe des vampires et continue d’être référencé dans les médias vampires à ce jour.

Alors que le public revient lentement dans les salles, il a été bien confirmé que les re-projections de films plus anciens sont tout aussi réussies que les sorties modernes. Et alors que les Spirit Halloweens font leur apparition dans tout le pays, les fans d’horreur sont enthousiasmés par leur période préférée de l’année. Warner Bros. se prépare pour une saison théâtrale amusante.