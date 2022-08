Warner Bros. annule la production de « Batgirl » pour HBO Max

Le film de »Fille chauve-souris » Protagonisée par Leslie Grace qui était en développement, il semble qu’il ait été archivé par le propre Warner Bros. le projet qui devait être lancé sur la plateforme HBO Max, n’a pas réussi à plaire au public lors des premières projections de test, et même avec un budget de 90 millions de dollars, Warner Bros. Discovery a décidé de ne pas le publier pour l’empêcher d’être devenir un échec.

Bien que l’on ne sache toujours pas sur quoi portera l’intrigue du film, les participants à l’événement de présentation ont déclaré que le film était une déception, ayant une production « bon marché » par rapport à d’autres grands films de super-héros. »Batgirl » avait prévu de se connecter avec le grand Univers étendu DCavec JK Simmons de retour en tant que commissaire James Gordon, un personnage qu’il a joué dans les deux versions de » Justice League ».

L’acteur Michel Keatonqui a joué Batman dans »Batman » de Tim Burton, et dans sa suite » Batman Returns », a été impliqué dans le projet d’avoir une apparition spéciale, participation qui serait également montrée dans le prochain film à paraître » The Flash ». Enfin, le casting de »Batgirl » avait la participation de Brendan Fraser dans le rôle du méchant Firefly, Aquino ivoire en tant que justicière transgenre Alysia Yeoh, devant rebecca, Corey Johnson Oui Ethan Kaï.

» Batgirl » était développé exclusivement pour HBO Max, avec un budget plus petit que les grandes productions DC pour les sorties en salles. C’est peut-être la raison pour laquelle Warner Bros. Discovery a décidé de suspendre le projet, car ce ne serait pas une perte trop importante, étant une mesure d’économie pour le studio.

C’est une mauvaise nouvelle pour les fans qui étaient ravis de voir la performance de Leslie Grace en tant que nouvelle Batgirl, car la sortie du film fin 2022 est prévue depuis un certain temps. »Batgirl » a été réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, d’un scénario par Christina Hodsonqui a déjà écrit « Birds of Prey » et le film « The Flash ».

De même, on dit que »The Flash » est sur la corde raide et pourrait être annulé, ceci parce que son acteur principal Ezra Millera été arrêté à Hawaï pour conduite désordonnée, ce qui aurait incité Warner Bros. Discovery à réévaluer l’avenir de l’acteur au sein de l’entreprise.

Les productions qui sortiront en salles cette année sont »Black Adam », dont la première est prévue pour le 21 octobre et »Shazam! Fury of the Gods » le 21 décembre. Selon divers rapports, les deux productions sont largement liées à « Justice League » et aux films DC précédents.