Warner Bros.annonce la sortie de tous les films 2021 dans les cinémas et HBO Max

Dans ce qui sera sans aucun doute un changement sismique dans l’industrie, Warner Bros.a annoncé un modèle de sortie hybride pour l’ensemble du film 2021.

C’est insensé. Je veux dire, je suis un peu secoué en ce moment. Warner Bros a annoncé un nouveau plan pour son ardoise de films 2021 qui renverse complètement le script et brise la «fenêtre de sortie» entre les salles et les sorties à domicile. Ils ont décidé de prendre le modèle qu’ils avaient mis en place pour la sortie de Wonder Woman 1984 ce mois-ci et de l’appliquer à leur liste complète de films 2021.

Cela signifie tout de Dune, la matrice 4, La brigade suicide, et tout le reste sera disponible pour regarder sur HBO Max (gratuit pour les abonnés) le jour même de sa sortie en salles. Il ne sera sur HBO Max que pendant un mois, cependant, et sera dans les salles exclusivement après cela jusqu’à ce qu’il arrive en 4K / Blu-ray.

Non seulement cela devrait aider à garantir que les dates de sortie peuvent enfin tenir, mais cela donne également aux gens le choix de la façon de regarder des films sans manquer. Même avec des vaccins à l’horizon (croiser les doigts!), Il faudra encore du temps avant que quoi que ce soit ne revienne à la «normale» et que les gens se sentent à nouveau en sécurité dans les salles de cinéma.

Aujourd’hui, le groupe Warner Bros Pictures a annoncé qu’il s’était engagé à publier sa liste de films 2021 via un modèle de distribution unique et axé sur le consommateur dans lequel Warner Bros continuera à présenter les films en salles dans le monde entier, tout en ajoutant une période d’accès exclusive d’un mois. sur la plate-forme de streaming HBO Max aux États-Unis en même temps que la sortie nationale du film. Le modèle hybride a été créé comme une réponse stratégique à l’impact de la pandémie mondiale en cours, en particulier aux États-Unis.Après la période d’accès d’un mois à HBO Max au pays, chaque film quittera la plateforme et se poursuivra en salles aux États-Unis et dans fenêtres de distribution habituelles s’appliquant au titre. Tous les films seront disponibles en 4K Ultra HD et HDR sur HBO Max. Cette annonce a été faite aujourd’hui par Ann Sarnoff, présidente et chef de la direction, WarnerMedia Studios and Networks Group (dont Warner Bros. fait partie) et Jason Kilar, PDG de WarnerMedia.

«Nous vivons une époque sans précédent qui appelle des solutions créatives, y compris cette nouvelle initiative pour le Warner Bros. Pictures Group», a déclaré Sarnoff. «Personne ne veut plus que nous que les films reviennent sur grand écran. Nous savons que le nouveau contenu est la pierre angulaire de l’exposition théâtrale, mais nous devons équilibrer cela avec le fait que la plupart des théâtres aux États-Unis fonctionneront probablement à capacité réduite tout au long de 2021. Avec ce plan unique d’un an, nous pouvons soutenir nos partenaires dans l’exposition avec un pipeline régulier de films de classe mondiale, tout en donnant également aux cinéphiles qui n’ont peut-être pas accès aux cinémas ou qui ne sont pas tout à fait prêts à retourner au cinéma la chance de voir nos incroyables films 2021. Nous y voyons une solution gagnant-gagnant pour les cinéphiles et les exploitants, et nous sommes extrêmement reconnaissants à nos partenaires de réalisation de travailler avec nous sur cette réponse innovante à ces circonstances.

«Après avoir examiné toutes les options disponibles et l’état projeté de la diffusion de films tout au long de 2021, nous sommes arrivés à la conclusion que c’était le meilleur moyen pour l’activité cinématographique de WarnerMedia de naviguer au cours des 12 prochains mois», a déclaré Kilar. «Plus important encore, nous prévoyons de proposer aux consommateurs 17 films remarquables tout au long de l’année, en leur donnant le choix et le pouvoir de décider comment ils veulent profiter de ces films. Notre contenu est extrêmement précieux, à moins qu’il ne soit posé sur une étagère et que personne ne le voit. Nous pensons que cette approche sert nos fans, soutient les exploitants et les cinéastes, et améliore l’expérience HBO Max, créant de la valeur pour tous.

«Ce modèle d’exposition hybride nous permet de mieux soutenir nos films, nos partenaires créatifs et nos films en général tout au long de 2021», a déclaré Toby Emmerich, président du Warner Bros. Pictures Group. «Nous avons une liste fantastique et variée de titres de cinéastes talentueux et visionnaires l’année prochaine, et nous sommes ravis de pouvoir présenter ces films à un public du monde entier. Et, comme toujours, nous soutiendrons toutes nos sorties avec des campagnes marketing innovantes et robustes pour leurs débuts en salles, tout en soulignant cette opportunité unique de voir nos films au pays via HBO Max également.