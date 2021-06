Warner Bros. a remplacé Henry Cavill et Ben Affleck en tant que Superman et Batman

Cela n’a pas été des mois faciles pour les fans de DC Comics, même s’ils ont enfin pu profiter de la coupe de Zack Snyder de Justice League. Après la sortie du film en mars, Warner Bros. a confirmé que le réalisateur ne ferait partie d’aucun projet de l’univers étendu et, dans les semaines suivantes, ils ont annoncé qu’ils étaient à la recherche d’un nouveau Superman., cessant ainsi de compter sur Henry Cavill. Maintenant, ils ont remplacé l’acteur, ainsi que Ben Affleck.

Il est clair que la société de production entre dans une nouvelle étape et commence à laisser les interprètes dans le passé. Dans le cas de Cavill, a été licencié après n’avoir pas pu faire une apparition en tant que Man of Steel dans le film Shazam !, bien qu’il ait été pris pour cible après l’échec de Justice League (2017). Pour sa part, Affleck c’est lui qui s’est retiré à cause de son alcoolisme, a-t-il dit.

Quand on parle de Superman et Batman, nous tenons compte du fait qu’ils sont les deux super-héros les plus représentatifs et reconnus de CCEn plus du fait que les deux derniers acteurs qui leur ont donné vie sur grand écran sont considérés comme les meilleurs interprètes de toutes les adaptations réalisées. Cependant, WB veut les oublier et les a déjà remplacés. Par ceux-là ?

C’est une affiche publicitaire dans laquelle on observe différents chiffres actuels de la DCEU, mais ni Henry ni Ben ne font partie de cet avis, bien qu’ils soient actuellement les visages visibles de Superman et Batman. Au lieu de cela, ils ont été remplacés par les anciennes versions : Christopher Reeve et Michael Keaton. Cela a encore généré une nouvelle colère chez les fans et ils l’ont fait savoir sur les réseaux.

Ce n’est pas une nouvelle que cela se produise, si l’on tient compte du fait que Warner Bros. ne continuera plus avec le SnyderVerse et il a même interdit à ses acteurs d’en parler. Propre Zack Snyder Il y a fait allusion et a assuré : « Warner Bros ha sido agresivamente anti-Snyder. ¿Qué puedo decir? Claramente, no están interesados en mi visión. Pero también diré que desde luego no estaban interesados originalmente en mi visión de la Liga de la Justicia. Sin dudas, tomaron decisiones respecto en ce que ».