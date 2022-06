Warner Bros a pris une décision décisive contre Ezra Miller et ses projets avec DC

Warner Bros

Ezra Miller est l’un des acteurs les plus controversés de Warner Bros, mais le studio a déjà la solution pour continuer à éviter les problèmes. La rencontrer.

© GettyEzra Miller

Ces derniers mois, le nom de Ezra Miller Il n’a fait que créer des problèmes. L’acteur, connu pour son rôle de Éclat à DCest l’un des plus controversés de l’entreprise Warner Bros. En effet, dans différentes parties du monde, l’interprète a été le protagoniste d’arrestations, d’agressions et de plaintes pour violence et abus. Et, comme si cela ne suffisait pas, maintenant la police le recherche intensément pour avoir kidnappé une jeune femme.

La jeune fille, qui n’a que 18 ans, aurait été séduite, corrompue, droguée et manipulée par Ezra Miller, tel que rapporté par ses parents. Bien que, selon ce que dicte l’accusation, ladite persécution de la jeune femme existe depuis qu’elle a 12 ans, ce qui la rend encore plus controversée. C’est pourquoi, avant ce dernier cas qui concerne l’acteur, Warner Bros a pris une décision contre lui.

Tel que rapporté par les médias date limite, Ezra Miller ne va plus continuer dans l’univers étendu de DC dans aucun nouveau projet. Ceci, bien entendu, que la justice tranche en faveur de l’acteur ou que Éclat il triomphera au box-office l’année prochaine, selon certaines sources proches de l’entreprise. Cela signifie que la première du film en 2023 marquera la fin d’une ère de l’acteur en tant que super-héros le plus rapide.

De même, il y a aussi le fait que les mêmes sources ont confirmé avant date limite que Warner Bros offre une aide professionnelle à Miller depuis avant la nouvelle de sa mauvaise conduite sur le tournage de Éclat. Pourtant, semble-t-il, l’interprète les a toujours rejetés, amenant ainsi le studio à cesser d’insister sur leur bonne conduite et à finir par chercher un autre acteur.

Bien sûr, il convient de noter que cela n’a pas encore été confirmé par Warner ou DC, mais s’il s’agissait d’une vraie nouvelle, ils seraient déjà à la recherche d’un nouveau protagoniste. À plus d’une occasion, les fans se sont exprimés pour demander Grant Gustin en remplacement de Miller. Cet artiste a donné vie à Éclat dans la série disponible sur Netflix et c’était une fureur parmi les fans de DC.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂