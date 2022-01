Warner Bros. a partagé la scène des funérailles de The Batman

Bandes dessinées DC

Une scène de The Batman qui avait fuité sur Internet était désormais officiellement partagée par Warner Bros. Il s’agit d’un enterrement qui génère une sensation troublante chez le spectateur.

©Warner Bros.Bruce Wayne aux funérailles

La machinerie publicitaire Warner Bros. travaille dur avec homme chauve-souris, le film réalisé par Matt Reeves et interprété par Robert Pattinson. Dans ce cas, il s’agit des premières années du Dark Knight, qui doit faire face à un tueur en série qui cible les classes supérieures de Gotham City, dont Bruce Wayne. The Riddler est l’antagoniste du film et promet d’être dérangeant !

À présent Warner a officiellement partagé une scène qui avait été divulguée en ligne. C’est la séquence funéraire d’un membre éminent de Gotham. Bruce Wayne est présent et continue de regarder le fils de la victime, rappelant peut-être ses propres traumatismes du meurtre de ses parents. Nous pouvons supposer que ce citoyen a été victime de The Riddler.

une scène troublante

Puis, avec le commissaire James Gordon et des membres de la police présents, une voiture franchit les portes de la salle et s’écrase contre le mur. Les agents crient au conducteur de sortir du véhicule. Il s’agit du procureur Gil Colson, qui manquait à l’appel. Non seulement cela, il a une bombe attachée à son corps et une lettre adressée à Homme chauve-souris. Il semble que The Riddler sait attirer l’attention.

homme chauve-souris promet d’être une histoire sombre et dérangeante sur les premières années du héros de Gotham City qui utilise des méthodes cruelles contre les criminels et les corrompus. En cours de route, il devra affronter des méchants comme The Riddler, The Penguin et Carmine Falcone. Il recevra également l’aide d’Alfred, de James Gordon et d’un allié qui pourrait très bien le trahir à tout moment : Catwoman.

Le film met en vedette Robert Pattinson, Paul Dano, Jeffrey Wright, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis et John Turturro. Matt Reeves est le cinéaste derrière le film et co-auteur du livre avec Peter Craig. homme chauve-souris promet de déstabiliser les fans du justicier de Gotham City dans tous les cinémas du monde à partir du 4 mars prochain.

