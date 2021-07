Le départ d’Henry Cavill de son rôle de Superman C’est tombé comme un seau d’eau froide sur les fans de DC Comics. Est-ce que Warner Bros envisage de renouveler le casting des personnages principaux et le britannique est entré dans la découpe. Cependant, à la surprise de beaucoup, Avant de faire un dernier adieu, l’intention est qu’il ait une dernière fonction dans le prochain film de Dwayne Johnson : Adam noir. Qu’est-ce qu’on en sait ?

Le déliement de la star de The Witcher a été dévoilé en mai et cela avait à voir avec l’idée de WB de donner le personnage à un acteur noir. Bien qu’il n’y ait pas encore eu de confirmations officielles, Michael B. Jordan est le principal candidat pour succéder à Cavill. Ce que il n’y a pas eu d’adieu formel non plusC’est pourquoi les versions qui signalent une dernière apparition dans DC s’installent.

Warner Bros a fait marche arrière et prévoit un dernier spectacle pour Superman d’Henry Cavill

Comme signalé Nous avons ce couvert, le Britannique de 38 ans aura une participation dans Black Adam : Le film dérivé Shazam ! qui est programmé pour 29 juillet 2022. Début juillet, le tournage était terminé et, dans le plus grand secret, La performance possible de Cavill a été divulguée.

Adam noir (@blackadammovie)



C’était l’informateur Mikey Sutton qui a assuré que l’acteur aura la dernière fonction dans DC Comics. L’information détaille également que Warner Bros a dû augmenter considérablement son salaire depuis son précédent tournage dans Justice League en 2017.. Il n’a pas encore émergé s’il s’agit d’un simple caméo ou d’un rôle principal.

a aussi glissé que The Rock est un grand ami d’Henry et voulait à tout prix l’avoir dans le film. Même lui est l’un des défenseurs de Zack Snyder et de son univers cinématographique. Black Adam est produit par Johnson et, étant un nom important dans l’industrie, a la capacité de donner une tournure à Warner. Sera-ce la fin définitive du Superman le plus aimé ?