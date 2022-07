Warner Bros. a été poursuivi en justice par un tatoueur après avoir copié le célèbre tatouage de Mike Tyson dans Hangover II

Whitmill a affirmé que le tatouage du personnage d’Ed Helms dans le film enfreignait le tatouage protégé par le droit d’auteur qu’il avait apposé sur le visage de Tyson et que Warner Bros. ne l’avait jamais contacté pour obtenir sa permission d’utiliser le dessin.

La victoire – qui a été exclusivement couverte par The Hollywood Reporter il y a plus de dix ans – signifiait que Warner Bros. n’avait pas à nettoyer numériquement le tatouage de Stu.

L’avocat de Whitmill, Geoff Gerber, a déclaré à l’époque : «Warner Bros. et M. Whitmill ont résolu leur différend à l’amiable. Aucune autre information ne sera fournie.

Le dépôt de plainte officiel de l’avocat de Whitmill disait: «Lorsque M. Whitmill a créé le tatouage original, M. Tyson a convenu que M. Whitmill serait propriétaire de l’œuvre d’art et donc du droit d’auteur sur le tatouage original.

« Warner Bros. Entertainment, Inc. – sans tenter de contacter M. Whitmill, d’obtenir sa permission ou de créditer sa création – a copié le tatouage original de M. Whitmill et l’a placé sur le visage d’un autre acteur… Cette exploitation non autorisée du tatouage original constitue une violation du droit d’auteur.